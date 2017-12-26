Victorinox レディース Duffel Bag 送料無料 Black Werks Traveler 50 WT Weekender 2017年秋冬新作 Durand W2003302【2016大人気】

Victorinox レディース Duffel Bag 送料無料 Black Werks Traveler 50 WT Weekender 2017年秋冬新作 Durand W2003302アウトレット定番 社会福祉法人 仁風会

社会福祉法人仁風会では、法人全体の教育訓練や各事業所での教育に力を入れています。

「教えたからできる」ではなく 、「できるまで教える」という方針で教育を実施しています。また、各々の力量や習熟度に応じて教育速度や教育方法を変えて、その人がしっかり育つ環境を整えています。 教育プログラムとしては、入職時の新入職員オリエンテーションをはじめ、毎月全体学習会の実施や外部研修に積極的に参加するなど未経験者でも安心のプログラムを準備しています。