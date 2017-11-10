★送料無料★［日本正規品］ミズノ　ＭＰ－Ｈ５　アイアン　６本組（５～９、ＰＷ）　ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ　Ｓ　軽量スチールシャフト　5KJKS64606 ＭＩＺＵＮＯ　ゴルフ ＮＳプロ９５０ＧＨ 【2sp_120829_green】 12-スピード Pro./CS-305 （エントリー最大で節約できる

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    今月の八木橋

    ８月の店休日

    8月の店休日：9日（水）・23日（水） 

    ８月のイベントスケジュール

    8 月 ５ 階 ７ 階 ８ 階
    アートサロン 催事場 カトレアホール オープンギャラリー
    熊谷
    1
    		大久保 佳代子
    水彩画展     		準備日 準備日 準備日 ほるたま展2017
    「発掘！古の名品展partⅢ」
    2
    		吉野 富美夫
    絵画展     		にっぽんの
    職人展    		 ワールド雑貨
    バザール    		 創業120周年
    大黄金展     		準備日
    3
    		第２回
    いきがい大学ふくはな会
    作品展
    4
    5
    6
    7
    8
    		準備日
    9
    		店休日
    10
    		中島 恵
    作陶展     		気になる
    Zakkaマーケット    		 暮らしの
    アイデア百貨市     		ハローキティの
    ワンダーランド     		絵画陶芸オンリーワン
    作品展
    11
    12
    13
    14
    15
    		準備日 準備日
    16
    		宝飾
    蔵出し大処分市     		わけあり品
    徹底処分セール    		 リビング
    バーゲン     		準備日
    17
    		ＹＰＣ第２０回写真展
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    		店休日
    24
    		掛軸・屏風
    表装承り会     		秋のうまいもの市

    大掘り出し市     		障がい者イベント
    ampかわいいサミット     		うちわ祭
    読売写真コンテスト
    写真展
    25
    26
    27
    28
    29
    		準備日
    30
    		田村 勉
    油絵展    		 秋のビッグチャンスバーゲン 宝飾の祭典 準備日
    31
    		準備日 第４６回
    川本美術愛好会展

    ９月の店休日

    ９月の店休日：13日（水）・20日（水）

    ９月のイベントスケジュール

    9 月 ５ 階 ７ 階 ８ 階
    アートサロン 催事場 カトレアホール オープンギャラリー
    熊谷
    1
    		田村 勉
    油絵展     		秋のビッグチャンスバーゲン 休館 第４６回
    川本美術愛好会展
    2
    3
    4
    5
    		準備日 準備日
    6
    		常滑
    四代山田常山
    作陶展     		福岡・長崎
    物産展     		創業120周年記念
    八招会     		準備日
    7
    		写真クラブひまわり
    第１２回写真展
    8
    9
    10
    11
    		にっぽん丸
    説明会
    12
    13
    		店休日
    14
    		宗像裕作
    絵画展     		オールＴＢＳ
    おめざ感謝祭     		リビング
    フェア     		熊谷市文化祭参加
    かえる会 絵画展
    15
    16
    17
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