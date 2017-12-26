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[防爆工具（ショベル）]【送料無料】スナップオン・ツールズ（株） Ａｍｐｃｏ　ショベル角型グラスファイバーハンドル　AMCS-84FG 1本【280-7904】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 グリップ [ドア高23タイプ] （一部離島など除く）

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　 ー新着ニュースー　クリックすると詳細がご覧になれます。
2017.05.31　　ＪＩＣＡ草の根技術協力事業がスタートしました。
2017.04.03　　アジアクラフトリンクのロゴができました。

　　　　
2017.03.16　　外務省ＮＧＯ連携無償資金支援事業がスタートします。
2017.03.02　　求人情報を更新しました OR036309 オーデリック 低天井・小空間用(～3ｍ)　直付型　非常灯　[LED昼白色]。　
2017.02.20　　活動情報（ワシントン条約の改正に伴う重要なお知らせ）更新しました。
2016.10.13　　2015年度活動計算書を掲載しました。
2016.06.27　　寄付についてのご案内
2016.03.04　　活動情報（仮認定NPO法人として認定） 更新しました YKKAPオプション 玄関引戸 れん樹：片引込み戸専用格子付網戸　２枚建用　木目柄。
2016.01.25　　ACL会報29号を発行しました。
2016.01.24　　ミャンマー政府とのMOUを締結しました YKKAP玄関 リフォーム玄関ドア ドアリモ断熱タイプ[手動錠] D3仕様[ランマ付/Bタイプ] 片袖FIX：S29V【ykk】【ドアリモ】【カバー工法】【取り替え】【交換】【DIY】【断熱ドア】【玄関リフォーム】 。　活動情報更新しました。
2016.01.18　　カタログ更新しました。　
2015.10.30　　アジアクラフトリンクのあゆみ 更新しました。　
2015.10.26　　リンク集更新しました。　
2015.10.05　　アジアクラフトリンクの活動がソーシャルアクションリング''で紹介されています。　
2015.01.05　　クラウドファンディング''に登録しました シングルレバー混合栓（分水孔付）　１－７－０６１Ｋ【カクダイ】。応援よろしくお願いします YKKap規格サイズ網戸 引違い窓用 ブラックネット 呼称27020-4用【虫除け】【通風】【サッシ】【アルミサッシ】【DIY】。

アジアクラフトリンクについて 7-202-06　テフロンコーティングバット　１５枚取 （296×231×49mm）

ようこそ!
活動法人アジアクラフトリンク（ACL)へ
　　ミャンマーで培った一村一品運動を通じた自立支援・地域振興のノウハウを
　　アジアの開発途上国で広めていきたいとの願いを込めて命名されました。。

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ミャンマーでの活動

1 木工産業育成事業、バゴー管区
（外務省NGO連携無償資金支援事業）

2 物織産業育成事業、マンダレー管区
　　　（JICA草の根支援事業）リョービ　充電式芝刈機 BLM-2300 ▼361-6801 [46345][APA]リョービ（株） RYOBI 【代引決済不可】
3 有機肥料栽培紅茶支援事業
4 オーガニックコットン、蓮糸及び竹製品開発事業
5 アンテナショップ運営、NPO活動紹介事業
6 ミャンマー初のフェアトレード生産組合の設立を目指す


2012年11月ACLは特定非営利活動法人アジアクラフトリンクとして
法人格を取得しました


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寄付・入会について200円＆500円OFFクーポン発行♪2日(土)19時～◇三菱　ダクト用換気扇 居間・事務所・店舗用DCブラシレスモーター搭載/定風量タイプ/24時間換気機能付　天井埋込形　 品番【VD-18ZVX2-C】【スーパーSALE】

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