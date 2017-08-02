 >  >  > アイカ キッチンパネル セラール FKJ6200ZYN92 壁面用 スクエアドット仕上げ ●3×8サイズ(935×2455×3mm)【同一柄で2枚以上ご注文頂く場合の１枚単価となります】※同一柄を1枚でのご注文は14200円になりますのでご注意ください。

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Editor : 有福 志隆
公開日 : 2017年8月2日 12:11
Phone Arenaは1日（現地時間）、台湾ASUSが、今月17日に台湾国内にて「ZenFone 4」シリーズの発表イベントを開催することを発表したと伝えています。
公式プロモーション資料に写るコン・ユ氏
ASUSの公式フォーラム内において今回、韓国の俳優コン・ユ氏を特別ゲストに招き、ZenFone 4シリーズの発表イベントを今月17日に台湾国内にて開催することが公式に告知されました。
数日前には、、今月19日にも発表イベントが開催されることが判明しましたが（過去記事）、あちらはフィリピン国内向けのローカルイベントであり、ZenFone 4の正式発表は、台湾国内にて行われることとなる模様です。
フィリピンでの発表イベントへの招待状
また、過去に今月17日の発表を報じた情報によると、ZenFone 4、「ZenFone 4 Pro」、「ZenFone 4 Selfie」および「ZenFone 4V」の計4機種が同時に発表される見通しとのこと。
なお、コン氏が手にしている端末がZenFone 4であると見られますが、背面部にはデュアルカメラの姿を認めることができます。詳細なスペックなどについては、続報に期待したいところです。
[ASUS ZenTalk via Phone Arena]
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著者
有福 志隆