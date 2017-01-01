［公式］タケオ キクチ/TAKEO KIKUCHI[TALL&LARGEサイズ]トップマルチヘリンボンストライプパンツ(ベージュ(052))201740w Mens メンズ ワールド 【シャツジャケット/長袖】 ラッパーに大人気♪ スニーカー最大割引率

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KOREAN SPICY "SEAFOODS CHIGE" SOUP
魚介の旨味がチゲを更に美味しくしてくれる一品。
3,000円
辛みにご注意ください。
アレルギー表示：小麦、海老
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石鍋サムゲタン
KOREAN CHICKEN "SAMGYETANG" SOUP
鶏に高麗人参やニンニク、棗、栗などを詰めて作る韓国料理 Hawke & Co Outfitter メンズ Coats & Jackets 送料無料 Loden Men's Weather-Resistant Puffer Vest。
1,300円
アレルギー表示：小麦
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石鍋とうふチゲ
KOREAN SPICY TOFU CHIGE SOUP
キムチ、とうふ、ナムルなど具沢山の熱々鍋。
1,000円
辛みにご注意ください WAREHOUSE ウエアハウス メンズ Lot 1001 OR (1001XX OR)デニム JEANS アメカジ ストレートオリジナル 送料無料 (ujs-new)【カード分割】。
アレルギー表示：卵、小麦、海老
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石鍋牛テール粥
OX TAIL PORRIDGE
牛テールスープをことこと煮込んだやさしいお粥です。
1,200円
アレルギー表示：小麦
ご飯
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黒毛和牛“究極丼”
PRIME "WAGYU" BEEF RICE BOWL
2,500円
アレルギー表示：卵、小麦
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ネギ玉ライス
RICE WITH CHOPPED WELSH ONION AND EGG
ネギバカ＋玉子＋ほかほかライス＝幸せ！
450円
アレルギー表示：卵、小麦
ALLERGEN INFORMATION｜egg, wheat
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チャンジャおにぎり（2ヶ）
CHAMJA SPICY COD GUTS RICE BALLS
絶妙の組み合わせメニュー
400円
辛みにご注意ください。
アレルギー表示：小麦
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クッパ
KUPPA RICE SOUP。
玉子と野菜のスープご飯。
700円
アレルギー表示：卵
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目玉焼きのせピビンパ
BIBIMBAP RICE BOWL WITH FRIED EGGS
栄養バランスが良いヘルシーな混ぜご飯。
800円
辛みにご注意ください SKETCHY TANK スケッチータンク GOOD TIMES PULLOVER プルオーバー パーカー フード フリース 長袖 SKATE スケート ストリート スケボー サーフィン TATOO タトゥデザイン スカル シンプル 黒 BLACK。
アレルギー表示：卵、小麦
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石焼ピビンパ
ISHIYAKI BIBIMBAP STONE POT FRIED RICE BOWL
熱々の石焼ピビンパ。パリパリおコゲが旨い！
1,300円
辛みにご注意ください。。
アレルギー表示：卵、小麦、海老
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ライス
RICE
焼きのり、チャンジャなどをお共に 。
250円
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超人的にんにくネギクッパ
SPECIAL GARLIC AND WELSH ONION RICE SOUP
ねぎとニンニクたっぷりの元気百倍クッパです APC メンズ セーター カーディガン 送料無料 Faux Noir Brody Faux Noir Hoodie。
800円
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ユッケジャンクッパ
SPICY MINCED BEEF RICE SOUP
トラジ名物辛口スープご飯。
1,000円
辛みにご注意ください ロバートツア 靴 シューズ 一般 メンズ ブラック Robert Zur Robert Zur Penny Loafer (Men)。
アレルギー表示：卵、小麦
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カルビクッパ
SPICY KALBI RICE SOUP
カルビの入ったスタミナ満点スープご飯。
1,000円
辛みにご注意ください。
アレルギー表示：卵、小麦
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コムタンクッパ
OX TAIL RICE SOUP
牛テールスープの栄養満点スープご飯。
1,000円
アレルギー表示：卵
- ※写真はイメージです。
- ※表示価格には消費税が含まれております。
- ※ご飲食代金より別途サービス料が加算されます。
- ※一部メニュー内容、金額が異なる店舗がございます。