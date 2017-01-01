［公式］タケオ キクチ/TAKEO KIKUCHI[TALL&LARGEサイズ]トップマルチヘリンボンストライプパンツ(ベージュ(052))201740w Mens メンズ ワールド 【シャツジャケット/長袖】 ラッパーに大人気♪ スニーカー最大割引率

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    KOREAN SPICY "SEAFOODS CHIGE" SOUP
    魚介の旨味がチゲを更に美味しくしてくれる一品。

    3,000円

    辛みにご注意ください。

    アレルギー表示：小麦、海老

  • 石鍋サムゲタン

    KOREAN CHICKEN "SAMGYETANG" SOUP
    鶏に高麗人参やニンニク、棗、栗などを詰めて作る韓国料理 Hawke & Co Outfitter メンズ Coats & Jackets 送料無料 Loden Men's Weather-Resistant Puffer Vest。

    1,300円

    アレルギー表示：小麦

  • 石鍋とうふチゲ

    KOREAN SPICY TOFU CHIGE SOUP
    キムチ、とうふ、ナムルなど具沢山の熱々鍋。

    1,000円

    辛みにご注意ください WAREHOUSE ウエアハウス メンズ Lot 1001 OR (1001XX OR)デニム JEANS アメカジ ストレートオリジナル 送料無料 (ujs-new)【カード分割】。

    アレルギー表示：卵、小麦、海老

  • 石鍋牛テール粥

    OX TAIL PORRIDGE
    牛テールスープをことこと煮込んだやさしいお粥です。

    1,200円

    アレルギー表示：小麦

ご飯

  • 黒毛和牛“究極丼”

    PRIME "WAGYU" BEEF RICE BOWL

    2,500円

    アレルギー表示：卵、小麦

  • ネギ玉ライス

    RICE WITH CHOPPED WELSH ONION AND EGG
    ネギバカ＋玉子＋ほかほかライス＝幸せ！

    450円

    アレルギー表示：卵、小麦
    ALLERGEN INFORMATION｜egg, wheat

  • チャンジャおにぎり（2ヶ）

    CHAMJA SPICY COD GUTS RICE BALLS
    絶妙の組み合わせメニュー

    400円

    辛みにご注意ください。

    アレルギー表示：小麦

  • クッパ

    KUPPA RICE SOUP
    玉子と野菜のスープご飯。

    700円

    アレルギー表示：卵

  • 目玉焼きのせピビンパ

    BIBIMBAP RICE BOWL WITH FRIED EGGS
    栄養バランスが良いヘルシーな混ぜご飯。

    800円

    辛みにご注意ください SKETCHY TANK スケッチータンク GOOD TIMES PULLOVER プルオーバー パーカー フード フリース 長袖 SKATE スケート ストリート スケボー サーフィン TATOO タトゥデザイン スカル シンプル 黒 BLACK。

    アレルギー表示：卵、小麦

  • 石焼ピビンパ

    ISHIYAKI BIBIMBAP STONE POT FRIED RICE BOWL
    熱々の石焼ピビンパ。パリパリおコゲが旨い！

    1,300円

    辛みにご注意ください。。

    アレルギー表示：卵、小麦、海老

  • ライス

    RICE
    焼きのり、チャンジャなどをお共に 。

    250円

  • 超人的にんにくネギクッパ

    SPECIAL GARLIC AND WELSH ONION RICE SOUP
    ねぎとニンニクたっぷりの元気百倍クッパです APC メンズ セーター カーディガン 送料無料 Faux Noir Brody Faux Noir Hoodie。

    800円

  • ユッケジャンクッパ

    SPICY MINCED BEEF RICE SOUP
    トラジ名物辛口スープご飯。

    1,000円

    辛みにご注意ください ロバートツア 靴 シューズ 一般 メンズ ブラック Robert Zur Robert Zur Penny Loafer (Men)。

    アレルギー表示：卵、小麦

  • カルビクッパ

    SPICY KALBI RICE SOUP
    カルビの入ったスタミナ満点スープご飯。

    1,000円

    辛みにご注意ください。

    アレルギー表示：卵、小麦

  • コムタンクッパ

    OX TAIL RICE SOUP
    牛テールスープの栄養満点スープご飯。

    1,000円

    アレルギー表示：卵

  • ※写真はイメージです。
  • ※表示価格には消費税が含まれております。
  • ※ご飲食代金より別途サービス料が加算されます。
  • ※一部メニュー内容、金額が異なる店舗がございます。
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