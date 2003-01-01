【TRPX/トリプルエックス】【D-016_Prototype_ドライバー/ディープフェースモデル】【9度/10度/11度】【FUBUKI_AT/フブキ_AT】【TRPX/トリプルエックス】【三菱レイヨン】【日本正規品】【OVDオリジナルカスタム/代引NG】【05P26Mar16】 40%OFF 【2017年秋冬モデル】 フェアウェイウッド100％保証品質

|商号
|株式会社 佐藤型枠工業
|所在地
|
- 本社
- 東京都足立区竹の塚7-9-7
TEL：03(3883)4164 FAX：03(3884)9272
- 舎人製作センター
- 東京都足立区舎人6-6-26
TEL：03(3855)5546 FAX：03(3897)5029
- 安行資材センター
- 埼玉県川口市安行吉岡字大原1463
TEL：048(282)6652 FAX：048(282)6653
|役員
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- 代表取締役会長
- 佐藤 邦夫
- 代表取締役副会長
- 大越 民衞
- 代表取締役社長
- 佐藤 敦房
- 代表取締役専務
- 佐藤 知美
- 常務執行役員
（施工管理・総務部）
- 大川 直樹
- 常務執行役員
（施工管理・営業部）
- 川政 彰祐
- 常務執行役員
（施工管理・営業部）
- 大久保 健二
- 監査役
- 櫻本 博子
|従業員数
|社員：35名 協力会社・従業員：400名
|許可登録
|大工工事業 とび・土工工事業 〔般18〕第31497号
|事業内容
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- 型枠工事請負業
- 建設工事請負業
- 建築工事用型枠の設計及び制作業務
- 一般貨物自動車運送業
- 前各号に附帯する一切の業務
|創業
|昭和35年1月
|設立
|昭和50年3月
|資本金
|20,000千円
|主要取引先
|
- 株式会社長谷工コーポレーション
- 鹿島建設株式会社
- 戸田建設株式会社
- 大豊建設株式会社
- 大末建設株式会社
- ピーエス三菱株式会社
|主要仕入先
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- 〔木材〕
-
- 株式会社ジューテック
- ジャパン建材株式会社
- 大一木材株式会社
- 網中木材株式会社
- 三基型枠工業株式会社
- 株式会社鈴木商会
- 〔金物〕
-
- 岡部株式会社
- 大日商事株式会社
- 株式会社山水鉄工所
|取引金融機関
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- 三井住友銀行 ときわ台支店
- りそな銀行 竹の塚支店
- みずほ銀行 西新井支店