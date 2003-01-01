【TRPX/トリプルエックス】【D-016_Prototype_ドライバー/ディープフェースモデル】【9度/10度/11度】【FUBUKI_AT/フブキ_AT】【TRPX/トリプルエックス】【三菱レイヨン】【日本正規品】【OVDオリジナルカスタム/代引NG】【05P26Mar16】 40%OFF 【2017年秋冬モデル】 フェアウェイウッド100％保証品質

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    家族の幸せ 明るい職場に災害なし 株式会社佐藤型枠工業

    商号 株式会社 佐藤型枠工業
    所在地
    本社
    東京都足立区竹の塚7-9-7
    TEL：03(3883)4164    FAX：03(3884)9272
    舎人製作センター
    東京都足立区舎人6-6-26
    TEL：03(3855)5546    FAX：03(3897)5029
    安行資材センター
    埼玉県川口市安行吉岡字大原1463
    TEL：048(282)6652    FAX：048(282)6653
    役員
    代表取締役会長
    佐藤　邦夫
    代表取締役副会長
    大越　民衞
    代表取締役社長
    佐藤　敦房
    代表取締役専務
    佐藤　知美
    常務執行役員
    （施工管理・総務部）
    大川　 直樹
    　
    常務執行役員
    （施工管理・営業部）
    川政　 彰祐
    　
    常務執行役員
    （施工管理・営業部）
    大久保　 健二
    　
    監査役
    櫻本　博子
    従業員数 社員：35名    協力会社・従業員：400名
    許可登録 大工工事業　とび・土工工事業  〔般18〕第31497号
    事業内容
    • 型枠工事請負業
    • 建設工事請負業
    • 建築工事用型枠の設計及び制作業務
    • 一般貨物自動車運送業
    • 前各号に附帯する一切の業務
    創業 昭和35年1月
    設立 昭和50年3月
    資本金 20,000千円
    主要取引先
    • 株式会社長谷工コーポレーション
    • 鹿島建設株式会社
    • 戸田建設株式会社
    • 大豊建設株式会社
    • 大末建設株式会社
    • ピーエス三菱株式会社
    主要仕入先
    〔木材〕
    • 株式会社ジューテック
    • ジャパン建材株式会社
    • 大一木材株式会社
    • 網中木材株式会社
    • 三基型枠工業株式会社
    • 株式会社鈴木商会
    〔金物〕
    • 岡部株式会社
    • 大日商事株式会社
    • 株式会社山水鉄工所
    取引金融機関
    • 三井住友銀行　ときわ台支店
    • りそな銀行　竹の塚支店
    • みずほ銀行　西新井支店

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