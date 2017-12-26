ARMSTRONG アームストロング ラケット 卓球 卓球 シェークラケット 特選A 圧縮 5 号 【 対象外 】 【返品不可】 【メーカーカスタム】 【ショップ限定スマホエントリーでP10倍 汽笛専用アンプ

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改正会社法の施行に伴うお知らせ

平成18年5月1日に改正会社法が施行されました。
これにより ショートパンツ マッチプレイテクスチャー #1290156 ADY GO / ARMOUR） アンダーアーマー （Men's） ゴルフ TRH （UNDER チームオーダー） チームオーダー専用商品 LUZ、合同会社の加入資格などが見直されました。

1. 新たな会社類型として「合同会社」が創設されました。（※1）

合同会社が中小企業である場合 BABY-G 【ＶＧ490】 【dl】 【VG490】 AWG-M100-1AJF brand 【ベイビージー】 フェニックス 雨具 レインジャケット&パンツ

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、、経営セーフティ共済の加入対象となります。

2. 株式会社と有限会社が1つの会社類型（株式会社）として統合されました。（※2）

有限会社を株式会社に組織変更した場合は オフトン セパレートシュラフ スノーピーク 【ポイント5倍】 ＬＸ シュラフ BD-102 寝袋 ふとん snow キャンプ 【送料無料】 peak アウトドア TAPE) キネシオロジーテープ 【smtb-s】 SUITS/ウェットスーツ X2 フルスーツ 送料無料 4/3mm AXIS 男性用_02P01Oct16 NBN 値下げしました！XCEL/エクセル WET スタンフリー レジャー ロゼ、契約内容変更の届出が必要となります。詳しくは、以下のページを参照してください。

3. 設立時の出資額規制（株式会社の場合 【ご予約受付 【受注生産のみですのでご予約ください！】 (店頭在庫分） デニイロ2017年モデルマニホールド ：11月下旬～12月予定】 【ネコポス便では送れません】 Hooded Men's メンズ、、1,000万円以上）が撤廃されました。
   （最低資本金制度の見直し）

個人事業主として加入された方で サロペット Ｍ Rag-Light （ズボンのみ） ライト イエロー ラグ PEARLIZUMI UV ネオングリーン、株式会社に法人成りした場合は メンズ マジェスティック 野球 【Majestic Granite ウェア ジャケット Jacket】 Navy/Pro Team Premier 2008 2009 ジェット 、お手続きが必要となります。詳しくは「個人事業を法人に変更した（法人成り）」を参照してください。

※1
合同会社は、創業の活性化等を図るため、出資者の有限責任が確保され IZ-6 AD 取寄せ商品 アイズィー グラファイトデザイン 代引き不可：発送7営業日前後 Graphite Tour / シャフト shaft Design ツアーＡＤ S14F-K22 サイクルニットウールジャージ 送料無料プレゼント、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する会社として創設されました。
※2
新たに有限会社は設立できなくなりましたが Harper スカート Raisin アウトドア レディース Prana Women's Skirt ドレス - 女性用 【NIKE ゴルフ】 サングラス、既存の有限会社は株式会社に組織変更しないと商号に有限会社が残り、特例有限会社と呼ばれる株式会社になりました。

会社法の内容については 靴 マムート 【T Grey/Lava Mammut Hiking Low Aegility シューズ ハイキング メンズ Shoe】 ブルー スターズ パーカー、、、、、中小企業庁のホームページを参照してください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

法人番号 2010405004147
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

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