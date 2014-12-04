守備用モデルとして人気を博した「渋谷プロモデル」をベースにしたラケット。弾みを抑えることで、安定したカットと攻撃の両立を後押しします。

●反発特性：7.9

●振動特性：6.3

メーカー： バタフライ (Butterfly) 詳細分類： 卓球 ラケット シェーク フレア (ＦＬ) 合板 単位： 本 発注単位： 1 仕様・他： カット用シェーク 5枚合板 寸法・重量： ブレードサイズ：166×155mm（セラミージ） ブレード厚：5.3mm グリップサイズ：長さ100×厚24×エンド幅34mm 平均重量：91g





※ 製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。



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▼ 下記リストからご希望の商品をお選びください。 カラー × サイズ フレア

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大きな成長の渦中にいるインターネット企業は無数にあり、純粋に優れた仕事をするだけでは時代の変化に取り残されてしまう。そのとき企業の武器となるのは、「発想力」を持った人間が何人いるか、だ。

「チームや会社とともに成長しそうな人物を採用せよ――……」

中小企業で働いていると、自分の成長を自らの手で止める人がいる。「それは俺の仕事じゃない」と自分でリミッターを設定するような人材もいる。しかし、これでは正しい職場環境と言えないだろう。





素晴らしい人材が素晴らしい人材を呼ぶ

本書では「すばらしい人材の集まる会社は、すばらしい仕事を成し遂げるわけではない。さらに多くのすばらしい人材を引き寄せる」とASAモデル理論が紹介されていた。

企業の人事担当者はこの「群れ効果」を知っておかなければならない。なぜなら、この「群れ効果」がプラスに働くか、マイナスに働くか、人事担当であるアナタ次第だからである。

化学反応のように「優れた人材が集まる環境では、自然とアイデアが共有され エコ製品制電防寒パンツ 48411 4L-5L【自重堂】、発展していく環境」は、任された仕事を成し遂げる人間だけで作ることはできない。

「人と働く」という前提の元、社員全員が刺激あるステージに立つ役者であると意識する必要がある。





面接が1時間である必要はない





◆ 面接時間は30分

著者エリックを始め、本書の中では「ほどんどのビジネスパーソンは『面接』が下手である」と断言している。

しかし、社会人がもっとも磨くべきスキルこそ「面接スキル」であり、これは人事担当者がすぐ得られるものではない。慣れていない人事担当者だと、グダグダ面接をやってしまうケースも少なくない。

Google社が行っている採用手法を紹介しておくと、面接時間は30分と決められている。

Googleは時間に制限をつけることで Giro Chrono Base Layer - Sleeveless - Women's Griffin アウトドア レディース 女性用 長袖 アンダーウェア、より濃い面接時間を創造しているのだ。

次に、採用活動は人事担当者だけに閉ざされた活動ではない。可能であれば、社員全員が一丸となって採用活動に関わることができるスタイルが重要になる。

人材は採用して終わりではなく、引き続きクリエイティブな人材を社内へ引き寄せるには、経営者や企業幹部などの人事担当者以外の存在も必要不可欠であると言える。

人事が「難しい仕事」と言われるのは OSPREY(オスプレー) ケストレル 48/テーラスグレー/S/M OS50164リュック バックパック バッグ トレッキングパック トレッキング40 アウトドアギア、企業のトップを巻き込む力と情熱がないと不可能な仕事だからだ。





社員がスゴい人を１人ずつ連れてくるだけで良い





「人がいない、どうしよう……とりあえず頭数だけ揃えよう」

中小企業の人事にとって大きな悩みが「人材不足」だ。少しずつ大きくなる会社の規模に、人の数がついていかないという現実。

ただ、筆者が人事担当者に気づいて欲しい点は「数」ではない。「数」を増やしたところで、仕事を教える人間や部下をマネジメントできる人間は限られているからだ。

「来年の4月までに3人採用する」などの目標よりも、採用した情熱ある人材が自分の会社で何を学び ナイキ KD/NIKE KD ケビン・デュラント マックス エア VIII ユース バックパック/リュック メンズ ブラック BA5093-007 レアアイテム レアアイテム レアアイテム ナイキ レディース フィットネス・トレーニング シューズ・靴【Nike Metcon 2】Bleached Lilac/Bright Mango/Hyper Violet、何を得て、誰を幸せにするのか。そこまでのビジョン設計を持って採用活動をすることを企業の人事担当者にお勧めしたい。





まとめ

今回は リーボック メンズ フィットネス・トレーニング シューズ・靴【Reebok Legacy Lifter】White/Black/Pewter、Google社がやっている採用手法を元に「未来を切り開く採用のおきて」の一例を紹介した。

◆ 応募者のスキルは問題じゃない

Google社で働くとなると、もちろん難問の壁を超える知識が必要なのかもしれない。最高の人材が欲しいと考えるGoogleならではだ。

しかし、応募者が持つ「スキル」と「情熱」を天秤にかけたとき、圧倒的に重要なものは後者の「情熱」だと筆者は考える。

人事の仕事で大切なことは Under Armour レディース Sports Clothing 送料無料 black MISTY BREATHELUX - Tracksuit - black、知識やスキルのある人材を採ることではない。「知っているだけ」で口先しか動かない人は世の中にたくさんいる。

採用した人材が、何を学習し、何を創造するのか……そこまでのビジョンを描き、共に心踊る仕事をできるかどうか。それを考えることが、人事担当者に最も大切なことだろう。

◆ 「どう働くか」と「だれと働くか」

上記は人に対しても言える内容だと筆者は思う。単に「ちょっと好きくらいではいけない」ということではない。人への「惚れ込み」こそが、大きなプロジェクトを動かす一番欠かせないポイントだということだ。

「採用」はリスクもあり ナイキ メンズ ランニング スポーツ Men's Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyknit Pure Platinum/Cool Grey/White/Wolf Grey、時間もかかる。だが、採用は価値のある投資だとはっきり断言しておきたい。

人事担当であるアナタは、人材に「惚れ込め」るような仕事ができているだろうか？















（執筆＆編集：）

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