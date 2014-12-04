Googleにおける採用のおきて9つを紹介！未来を切り開く人事採用とは


グランドセールバタフライ (Butterfly) ハッドロウシールド（フレア） 36791 [分類:卓球 ラケット シェーク フレア (ＦＬ) 合板] 送料無料 SSK-SBK31JH16 運動場 セミスタティックロープ


読者には、この問題の答えが分かるだろうか？

上記の問題は、

  • デサント (DESCENTE) トレーニングジャケット＆パンツ上下セット（チャコール） DTM-1910B-CHY-DTM-1910PB-CHY [分類:ジャージ 上下セット (メンズ・ユニセックス)] 送料無料【】【_のし】【】

    New Balance ニューバランス メンズレーシング・ランニングシューズ (ワイズ：D) M1500 ON オン Cloud クラウド ゼロ・グラヴィティ・ランニング ランニングシューズ メンズ/男性【94435m】陸上・ランニング用品,17FW デサント（DESCENTE） EKS+THERMO フーデッドジャケット メンズ ジャージ トップス DAT-3755-DGRN 【RCP】 【送料無料】 【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】キャロウェイ GBB EPIC STAR ドライバー 左打ち用FUBUKI V シャフト装着仕様[Callaway/2017ＧＢＢエピックスターDRLH][ミツビシフブキＶ],【EMILLID_BAHAMA/エミリッド_バハマ】【エタニティーライン_フェアウェイウッド】【3W(14度)/5W(18度)/7W(21度)】【ATTAS_4U/アッタス_フォーユー】【UST_Mamiya】【日本正規品】【OVDオリジナルカスタム/代引きNG】【05P26Mar16】 RomaRo ロマロ Ray α　FW　＃3・5・7・9/ATTAS FW 55・65・75・85,ヤマハ　RMX　216　アイアン　N.S.　PRO　950GH　シャフト　5本セット[＃6-P]　特注カスタムクラブ 【2016年モデル】プロギア【PRGR】RS フォージド アイアン【RS FORGED】6本組（#5～PW）ダイナミックゴールド スチールシャフト【DG】,話題のＪＵＮＫＥＩ-ＧＬＯＶＥです！硬式一般用　外野手用グローブアラミドシリーズ　ＪＧ-７０３（受注生産） 【TOWA国産硬式野球グラブ】 ピッチャー用 YELLOW 1 セミオーダーオーダーグラブ奈良県産 刺繍ネーム入れ,【富士山染め 木箱入タオルセット ブルー (FJK4810) ※セット販売(40点入)】2017年 販促品・ノベルティグッズ[返品・交換・キャンセル不可] Vaude ファウデ バックパック 52L Asymmetric 52+8 アシメトリック52+8 リュック ザック 登山 トレッキング ハイキング バッグ( 山登り 山歩き あすらく)12437 0100【送料無料】【九蔵】,スワンズ（SWANS） スワンズ SWANS SOU-II ソウ2 SOU2-0001 スポーツサングラス アウトドア アクセサリ （Men's、Lady's） RockShox Sid RCT3 ソロ エアー 120 Suspension Bicycle Fork with Motion Control DNA 4-Position クラウン Adjust Aluminum Steerer Tapered 51 オフセット ディスク, 29 (海外取寄せ品),ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【ROLLY TOYS】（ロリートイズ）ステアトラック170 ＃035304【幼児乗り物】【自転車 完成車】 Nittaku/ニッタク NTANC0343,【送料無料】FCS2,エフシーエス,フィン,ロングボード,コネクト,パフォーマンスグラス●FCSII CONNECT PG 10’’ ゴムボート 4人乗り　アキレスボート LF-297RU ロールアップフロアモデル(予備検査無),【レフティー】【カスタムオーダー】キャロウェイ GBB EPIC STAR ドライバー GRAND BASSARA シャフト[日本仕様][エピック]【■CCO■】 【新品】ダンロップ ゼクシオ ナイン アイアンセット#6-9,PW (5本セット)MP900 カーボンシャフト 2016年モデル XXIO9メーカー保証書付き,特注カスタムクラブ ヤマハ 2018年モデル RMX 218 ドライバー 三菱 KUROKAGE XT シャフト コールテックスシール（スキン）パル(PALU)カムロック+セット130mm幅（No.41 クラシックトップ仕様）100%モヘア　糊タイプ,[スーパーSALE]プロギア　RS　チタンフェース　アイアン　N.S.PRO　ZELOS　7　シャフト　5本セット[＃6-P]　特注カスタムクラブ 2018 OAKLEY オークリー ゴーグル FLIGTH DECK army camo collection PRIZM (Asia Fit) Snow Goggle Prizm Jade Iridium oo7074-18 【ゴーグル】 Asia Fit ジャパンフィット メガネ対応,SALE/セール【送料無料】2017/2018モデルphenix/フェニックスメンズスキーウェア上下Mixed Snow Work Two-piece PS7722P31【_北海道】 ≪新商品！≫ シマノ バイオインパクトX ヒラメ S270【保証書付き】 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】,EVERNEW エバニュー 陸上競技 スターティングブロック 平行連結式 スタブロ J EGA021 トーエイライト（TOEI LIGHT） ライン引きベースボール76 G-2066 【球技 グランド 運動会 フィールド 施設】,国産品　玉入れ台　 橙　　【運動会、体育祭、玉入れ競争】 ニシスポーツ レーキ アルミ合金製 F1024 (W)595X(L)1820X(T)100mm,Mountain Equipment Starlight Micro (Summer 15) マウンテンイクイップメントスターライトマイクロ Left Zip Reg (送料無料) (mont-bell)モンベル キャスティングサーマルジャケットモカ XS (montbell),藤本技工 FG-Believer Type ウェッジ　Air Speeder Iron/Air Speeder Plus Ironシャフト 【全国送料無料！3営業日発送！】コールマン ランタン パワーハウスツーマントルランタン 290A740J,コールマン（Coleman） 2500 ノーススター LPガスランタン (グリーン) 2000015520 キャンプ用品 ランタン （Men's、Lady's） 【送料無料】 ヤマハ(YAMAHA) ヘッドレスト付デラックスリヤチャイルドシート ブラウン Q5K-YSK-051-E35,EG ポセイドン NEW スロージャーカー PSLJ603-5 【BBB】 ティトノス BHE-08 グロッシーブラック／レッド Lサイズ【ヘルメット】【イオン】【自転車】【店舗受取対象外】,Icebreaker BodyFit 150 Ultralight Anatomica Boxer Brief - Men's Alpine Monsoon White アウトドア メンズ 男性用 アンダーウェア Underwear 映画『フューリー』モデルタンカースジャケット JJ168YN 42（ XL相当）サイズ 送料無料！.

    By Adobe Corporate Responsibility on (送料無料) (THE NORTH FACE)ザ・ノース・フェイス コーデュラデニムクライミングショーツ（メンズ） (ID) M

  • バタフライ (Butterfly) ハッドロウシールド（フレア） 36791 [分類:卓球 ラケット シェーク フレア (ＦＬ) 合板] 送料無料 SSK-SBK31JH16 運動場 セミスタティックロープ

    Louisville Slugger WTLFPXN161-31 Fastpitch XENO PLUS 11 Softball バット, 31/20 oz (海外取寄せ品) アンパスィ/アンパスィ/セーター クルーネックセーター インナーベスト付 ハイネックベスト タートルネックベスト 防風ベスト【国内 送料無料】and per se【レディース】アンパスィ【2017年秋冬新作】ゴルフウェア,12月2日19時から12月7日1時59分までポイント2倍【カスタムモデル】TRPX D-016 TRPX X-Line Concept 75トリプルエックス D-016 トリプルエックス Xラインコンセプト75 ステム パーツ 自転車Deda Elementi Zero100 Pista Stem 120,ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【送料無料】【CHROME】（クローム）SUEDE FORGED CHUKKA フラットシューズ FW-135【シューズ】【自転車 ウェア】 BBB BLS-71　ストライク300 LED　ライト　フロント用 自転車 パーツ 【送料無料】,ブリヂストン キッズバイク エコキッズスポーツ[タイヤサイズ：16インチ]【男の子用】【子供車】【子供用自転車】【BRIDGESTONE】【EcoKidsSports】 フォーク パーツ 自転車RockShox Lower Leg Reba 2009>, Tora XC/SL 2010, Recon Silv/Gold 2011 29er Maxle 20 mm Disc White 80-120 mm, 11.4015.310.090,【三浦技研】【2003年モデル/CB8101/アイアン(#2,#3,#4,AW,SW)】【TRUE_TEMPER】【ダイナミック_ゴールド_AMT_ツアーイシュー】【MIURA_CRAFTMAN_WORLD登録店】【OVDオリジナルカスタム】【約4週間の納品/代引NG】【05P26Mar16】 【カスタムクラブ】ヤマハ RMX FW Diamana Thump FW ｆ85/ｆ75/ｆ65/ｆ55 シャフト YAMAHA リミックス ディアマナ サンプ フェアウェイウッド 3W/5W/7W,ヤマハ　インプレス UD+2 アイアン　単品アイアン（#5,#6,AW,AS,SW）　Diamana Thump i465X カーボンシャフト　カスタムオーダー【受注生産】 【特急】プロファイルデザイン 58 TWENTYFOUR フルカーボン クリンチャー 後のみ シマノ/スラム用,(特典付）小径車 2018年モデル GIOS ジオス PULMINO プルミーノ ホワイト ナイキ メンズ フィットネス スポーツ Men's Nike Team Vapor Dri-FIT Game Top Nike Team Dark Green/Blue Grey/White,フィジーク Fi'zi:k レディース 自転車 シューズ・靴【R3B Donna Boa Shoe】White/Turquoise 【返品保証】SRAM RED22 スラム レッド クランクセット GXP 172.5mm 52-36Ｔ ロードバイク eTap対応 送料無料 【】,[スーパーSALE]オノフ　フェアウェイ　アームズ、SMOOTH　KICK　MP-514F　シャフト 久保田スラッガー 軟式グローブ KSN-MS4 KSオレンジ 一般軟式用グラブ 投手用 手入れ部小さ目のミドルサイズモデル 主に投手・内野手用としてお使いいただけます【野球 グローブ 訳あり 型付け GTK】02P03Dec16,クーポンで最大500円OFF【在庫品】 アシックス 野球スパイク＜GOLDSTAGE＞スピードテック ＬT３ブラック×ブラックSFST-6 送料無料ベースボール 野球スパイク金属製 合成樹脂底ASICS 2014SS 【メーカー直送のため代引き不可】【EVERNEW　エバニュー】プールクリーナー PC-8 EHC054【RCP】,三和体育　ひな段アルミ製　2段5連タイプ (折りたたみ式・簡単組立) 【メーカー直送・受注生産品：送料別途見積】S-7005 三和体育　ひな段アルミ製　1段5連タイプ (折りたたみ式・簡単組立) 【メーカー直送・受注生産品：送料別途見積】S-7001,送料無料 EVERNEW エバニュー 抗菌合成スポンジコンビマット 6号 120×600×5 EKM632 体育用品 学校 運動場 体育館 【スーパーセールでポイント最大36倍】【送料無料】ゴールド優勝カップＥＧ－１０８８Ｃ,エバニュー 平行連結式スタブロＪ－Ｈ EVN-EGA022 アングラーズリパブリック　パームス　メタルウィッチクエスト【TACHI】Inshore Revo.2 T-spec Models【MTSC-684windT】,【最大32倍!】 【送料無料】 黒鯛工房 ブラッキー ザ・落し込み ベイリミテッド 75-T 【店内全品ポイント5倍以上!12/7 1：59まで】 DAIWAダイワフィッシングウェーダー FW-4201Rsize 3L（27.0～28.0）color タン[DAIWA FISHING WADER][チェストハイ型]　/ﾒｰｶｰ[ダイワ DAIWA (グローブライド GLOBERIDE)],グレート クオリティー ボート カバー フィット CROWNLINE 180 BR 1998-2010 (海外取寄せ品) 【送料無料】 ダイワ 15 キャタリナ BJ 100PL-RM 左ハンドル / ベイトリール / セール対象商品 (12/7(木) 9:59まで),TOEI LIGHT（トーエイライト） ライン引き7.5AS G2074 送料無料！ 【CHUMS 公式オンラインショップ】チャムス ブリーズ ハリケーントップ Breeze Hurricane Top メンズ【送料無料】,キャプテンスタッグ リガード ホイールクーラー GN PAL-M5283- FIVETEN(ファイブテン) ウォーターテニー(オーシャン)/10.5 1400449ブラック,JABSCOマキシパピー44L/分 24V　23610-3103 【エントリーでポイント5倍！】【ミズノ】 少年硬式用バット ビクトリーステージ サンビーム（金属製） 1CJML10180-09,MLB ブルージェイズ デーブ・ウィンフィールド ユニフォーム ホワイト Majestic ケン・グリフィーJR. レジェンド 3/4 スリーブ ラグラン Tシャツ ナイキ/Nike チャコール 845713-063 レアアイテム,【送料無料】ミズノ（MIZUNO） 軟式キャッチャーレガーズ16 1DJLR11014 【軟式野球 捕手】 サレワ Salewa メンズ ハイキング シューズ・靴【Alp Flow Mid GTX Hiking Boot】Smoke/Yellow.

    By Adobe Corporate Responsibility on スポルティバ 登山靴 SPRT11J トランゴキューブGTX Trango Cube GTX メンズ/男性用 レディース/女性用 トレッキングシューズ 縦走登山
    Published on 2017-12-26

    • 、Googleが採用試験に出す難問の1つ。

    Googleのエリック・シュミット（Google 社の元CEO）、ジョナサン・ローゼンバーグ（GoogleのCEOラリー・ペイジのアドバイザー）、アラン・イーグル（エグゼクティブ・コミュニケーション担当ディレクター）の3人が書いた『How Google　Works　私たちの働き方とマネジメント』が発売となった。

    今回は「採用難」に悩む企業の人事に向けて『How Google Works 私たちの働き方とマネジメント』から分かる、採用のヒントを紹介する。

    獲得したい人材には履歴書を見せた



    企業の採用担当者であるアナタ。

    「この応募者は自社にベストマッチする人材だ――……」

    アナタが相手と一緒に働きたいと強く思った場合、どのような行動がふさわしいのだろうか。

    Googleのジョナサンは獲得したい人材を前にして、採用した社員の「履歴書」を応募者の前で見せた。

    日本では、個人情報等の理由から履歴書を見せながら採用活動を行うことは難しいかもしれない。しかし、

    、ジョナサンは「スマート・クリエイティブはまさにそういう集団に加わりたいと思うものだ。だから採用の基準を思い切り高くし、それを世間にアピールしよう」と考えた。


    Google社9つの「採用のおきて」



    では、Googleは具体的にどのようなことを採用の基準としているのだろうか。本書で書かれていた「Google社採用のおきて」を紹介しておく。

    なぜ、Googleは上記のような採用の基準にこだわるのだろうか。

    理由は「発想力」であると筆者は考える。

    Googleにおける「仕事」は

    守備用モデルとして人気を博した「渋谷プロモデル」をベースにしたラケット。弾みを抑えることで、安定したカットと攻撃の両立を後押しします。
    ●反発特性：7.9
    ●振動特性：6.3
    メーカー：バタフライ (Butterfly)
    詳細分類：卓球 ラケット シェーク フレア (ＦＬ) 合板
    単位：
    発注単位：
    1
    仕様・他：
    カット用シェーク　5枚合板
    寸法・重量：
    ブレードサイズ：166×155mm（セラミージ）　ブレード厚：5.3mm　グリップサイズ：長さ100×厚24×エンド幅34mm　平均重量：91g

    ※ 製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 

    sk: [MTM-C/0000/1360/1366/1367/1372/ MTM-C012-S0054-C204-N0-R0-T0-P0-A0--NNN-RRN-TTN-PPN-AAN-] 
    ▼ 下記リストからご希望の商品をお選びください。
    カラー × サイズ
     
    フレア
    2～4メーカー営業日で取り寄せ次第発送予定
    ×・・・完売　○・・・在庫有り、又は取り寄せ

    、世間一般の「仕事」の定義とは違う。業績や生計を立てる「仕事」ではない、「情熱」を軸としたパフォーマンスである。

    大きな成長の渦中にいるインターネット企業は無数にあり、純粋に優れた仕事をするだけでは時代の変化に取り残されてしまう。そのとき企業の武器となるのは、「発想力」を持った人間が何人いるか、だ。

    「チームや会社とともに成長しそうな人物を採用せよ――……」

    中小企業で働いていると、自分の成長を自らの手で止める人がいる。「それは俺の仕事じゃない」と自分でリミッターを設定するような人材もいる。しかし、これでは正しい職場環境と言えないだろう。

    素晴らしい人材が素晴らしい人材を呼ぶ

    本書では「すばらしい人材の集まる会社は、すばらしい仕事を成し遂げるわけではない。さらに多くのすばらしい人材を引き寄せる」とASAモデル理論が紹介されていた。

    企業の人事担当者はこの「群れ効果」を知っておかなければならない。なぜなら、この「群れ効果」がプラスに働くか、マイナスに働くか、人事担当であるアナタ次第だからである。

    化学反応のように「優れた人材が集まる環境では、自然とアイデアが共有され エコ製品制電防寒パンツ 48411　4L-5L【自重堂】、発展していく環境」は、任された仕事を成し遂げる人間だけで作ることはできない。

    人と働く」という前提の元、社員全員が刺激あるステージに立つ役者であると意識する必要がある。

    面接が1時間である必要はない



    ◆ 面接時間は30分
    著者エリックを始め、本書の中では「ほどんどのビジネスパーソンは『面接』が下手である」と断言している。

    しかし、社会人がもっとも磨くべきスキルこそ「面接スキル」であり、これは人事担当者がすぐ得られるものではない。慣れていない人事担当者だと、グダグダ面接をやってしまうケースも少なくない。

    Google社が行っている採用手法を紹介しておくと、面接時間は30分と決められている。

    Googleは時間に制限をつけることで Giro Chrono Base Layer - Sleeveless - Women's Griffin アウトドア レディース 女性用 長袖 アンダーウェア、より濃い面接時間を創造しているのだ。

    次に、採用活動は人事担当者だけに閉ざされた活動ではない。可能であれば、社員全員が一丸となって採用活動に関わることができるスタイルが重要になる。

    人材は採用して終わりではなく、引き続きクリエイティブな人材を社内へ引き寄せるには、経営者や企業幹部などの人事担当者以外の存在も必要不可欠であると言える。

    人事が「難しい仕事」と言われるのは OSPREY(オスプレー) ケストレル 48/テーラスグレー/S/M OS50164リュック バックパック バッグ トレッキングパック トレッキング40 アウトドアギア、企業のトップを巻き込む力情熱がないと不可能な仕事だからだ。

    社員がスゴい人を１人ずつ連れてくるだけで良い


    人がいない、どうしよう……とりあえず頭数だけ揃えよう

    中小企業の人事にとって大きな悩みが「人材不足」だ。少しずつ大きくなる会社の規模に、人の数がついていかないという現実。

    ただ、筆者が人事担当者に気づいて欲しい点は「」ではない。「」を増やしたところで、仕事を教える人間や部下をマネジメントできる人間は限られているからだ。

    来年の4月までに3人採用する」などの目標よりも、採用した情熱ある人材が自分の会社で何を学び ナイキ KD/NIKE KD ケビン・デュラント マックス エア VIII ユース バックパック/リュック メンズ ブラック BA5093-007 レアアイテム レアアイテム レアアイテム ナイキ レディース フィットネス・トレーニング シューズ・靴【Nike Metcon 2】Bleached Lilac/Bright Mango/Hyper Violet、何を得て、誰を幸せにするのか。そこまでのビジョン設計を持って採用活動をすることを企業の人事担当者にお勧めしたい。

    まとめ

    今回は リーボック メンズ フィットネス・トレーニング シューズ・靴【Reebok Legacy Lifter】White/Black/Pewter、Google社がやっている採用手法を元に「未来を切り開く採用のおきて」の一例を紹介した。

    ◆ 応募者のスキルは問題じゃない
    Google社で働くとなると、もちろん難問の壁を超える知識が必要なのかもしれない。最高の人材が欲しいと考えるGoogleならではだ。

    しかし、応募者が持つ「スキル」と「情熱」を天秤にかけたとき、圧倒的に重要なものは後者の「情熱」だと筆者は考える。

    人事の仕事で大切なことは Under Armour レディース Sports Clothing 送料無料 black MISTY BREATHELUX - Tracksuit - black、知識やスキルのある人材を採ることではない。「知っているだけ」で口先しか動かない人は世の中にたくさんいる。

    採用した人材が、何を学習し、何を創造するのか……そこまでのビジョンを描き、共に心踊る仕事をできるかどうか。それを考えることが、人事担当者に最も大切なことだろう。

    ◆ 「どう働くか」と「だれと働くか」

    上記は人に対しても言える内容だと筆者は思う。単に「ちょっと好きくらいではいけない」ということではない。人への「惚れ込み」こそが、大きなプロジェクトを動かす一番欠かせないポイントだということだ。

    採用」はリスクもあり ナイキ メンズ ランニング スポーツ Men's Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyknit Pure Platinum/Cool Grey/White/Wolf Grey、時間もかかる。だが、採用は価値のある投資だとはっきり断言しておきたい。

    人事担当であるアナタは、人材に「惚れ込め」るような仕事ができているだろうか？





    （執筆＆編集：
    （Photo by Introductie van Google’s display select keywords

    合わせて読んでおきたい記事はこちら


    {yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-89