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|家庭ごみ分別50音事典 追加・変更内容について
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|ご利用方法 ： お知りになりたいごみの品目の頭文字（あ～わ）をクリックしてください 江戸切子「彩鳳」剣菱魚子文様 オールド 〈ルリ〉 単品〈日本製〉 龍豊窯 石田滋圭色絵藤之絵アイスペール。品目・分別区分・排出方法が表示されます。該当の品目が見つからない場合は業務第一課までお問い合わせください。
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|注 ： ごみの分別区分の詳細は以下のとおりです 八千代切子 「ハンドメイド」クリスタル 冷酒盃 （春霞 はるかすみ） 母の日 父の日 敬老の日 誕生日 お祝い プレゼント ギフト 内祝い お返し 【】 【_のし】。
|分別区分
（ごみの種類）
|可燃ごみ
|ペットボトル
|リサイクル
プラ
|その他
プラ
|不燃ごみ
|資源ごみ
|有害ごみ
|大型ごみ
|出せる物
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|家庭ごみの分別区分や排出方法については「家庭ごみの正しい出し方」もご覧ください モエ・エ・シャンドン ロゼ750ｍｌ ＆プリザーブドフラワー 「リナ」 セット。
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環境局 業務部 業務第一課 指導係
電話：082-504-2220 / FAX：082-504-2229
メールアドレス：gyomu1@city.hiroshima.lg.jp
市役所へのお問い合わせに、お気軽にご利用ください クリスチャン・コンフュロン ミュジニー グラン クリュ 2010 。。。。。 電話：082-504-0822