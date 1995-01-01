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【有田焼ギフトセット】うまい焼酎をもっとうまく！匠の蔵 至高の焼酎グラス 銀河＆ジパング [2007] 】 [2013]【品質は100％満足保証】
家庭ごみ分別50音事典　追加・変更内容について


 

印刷 ： 家庭ごみ分別50音事典
（平成29年4月）
(738KB)(PDF文書)

※印刷するにはA4サイズの用紙を使用してください。
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ご利用方法 ： お知りになりたいごみの品目の頭文字（あ～わ）をクリックしてください 江戸切子「彩鳳」剣菱魚子文様 オールド 〈ルリ〉 単品〈日本製〉 龍豊窯　石田滋圭色絵藤之絵アイスペール。品目・分別区分・排出方法が表示されます。該当の品目が見つからない場合は業務第一課までお問い合わせください。

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輪島塗　ぐい呑み２客セット　梅に菊
大阪錫器 上燗 じょうかん 徳利 5.0 SV100801
   
       

 
注 ： ごみの分別区分の詳細は以下のとおりです 八千代切子 「ハンドメイド」クリスタル 冷酒盃 （春霞 はるかすみ） 母の日 父の日 敬老の日 誕生日 お祝い プレゼント ギフト 内祝い お返し 【】 【_のし】。
分別区分
（ごみの種類）
可燃ごみ ペットボトル リサイクル
プラ		 その他
プラ		 不燃ごみ 資源ごみ 有害ごみ 大型ごみ
出せる物
  • 台所ごみ
  • 再生のきかない紙くず
  • 木くず・せん定木くず
  • その他
  • ペットボトル
  • 容器包装プラスチック
  • 容器包装以外のプラスチック類
  • 陶磁器類
  • 小型電気製品 （大型ごみにならないもの）
  • その他
  • 紙類（名刺大以上）
  • 布類
  • 金属類
  • ガラス類
  • 乾電池
  • 蛍光管
  • 体温計
  • 家電リサイクル法対象機器
  • 家電製品
  • 家具
  • 寝具
  • その他


 

家庭ごみの分別区分や排出方法については「家庭ごみの正しい出し方」もご覧ください モエ・エ・シャンドン　ロゼ750ｍｌ　＆プリザーブドフラワー　「リナ」　セット。
  家庭ごみの正しい出し方　平成２９年度版(927KB)(PDF文書)    

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

環境局 業務部 業務第一課 指導係
電話：082-504-2220 /  FAX：082-504-2229
メールアドレス：gyomu1@city.hiroshima.lg.jp

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電話：082-504-0822
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