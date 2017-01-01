Herno レディース COAts & Jackets 送料無料 Blue - Superlight Jacket 3) 【2017秋冬】 ワンピース

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くらしの資金貸付
|低所得世帯等に対し、緊急かつ一時的に必要な援助を行い 、世帯の自立更生と生活の安定と福祉の増進を図ることを目的に暮らしの資金貸付けを行っています。
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高額療養費支払資金貸付
|高額療養費の支払いに困窮する国民健康保険の被保険者に対し、、その経済的自立を助長し、もってその世帯の生活安定を図ることを目的に、無利子での資金貸付けを行い、低所得者の福祉向上に努めています。
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生活福祉資金貸付
|低所得世帯や障害のある方のいる世帯又は高齢者世帯へ、必要な資金をお貸しすると共に相談支援を行うことで、経済的な自立を促進し Joes Jeans レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Military Icon Ankle in Military、、安定した生活を送れるようにするために設けられたものです。
・総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
・福祉資金（福祉費・緊急小口資金）
・教育支援資金（教育支援費・就学支度費）
・不動産担保型生活資金（不動産担保生活資金・要保護世帯向け不動産担保生活資金）
・臨時特例つなぎ資金
・生活復興支援資金
・低所得世帯（概ね市町村民税非課税世帯程度）
・障害者世帯（身体障害者手帳 KUHL レディース ジャケット 送料無料 Honey Dew Jetstream Jacket、療育手帳 ナイキ メンズ トップス ベスト・ジレ【Nike Winterized Therma Training Vest】COOL GREY/HYPER CRIMSON、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯）
・高齢者世帯（６５歳以上の高齢者のいる世帯）
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・他法、他制度（日本学生支援機構、母子寡婦福祉資金 TWIN-SET Simona Barbieri レディース COATS & JACKETS 送料無料 Camel Pea coat、その他公的資金の借入等）の利用ができる人の属する
世帯
・すでに生活福祉資金等を借り入れて DENHAM レディース COATS & JACKETS 送料無料 Black Bomber、滞納している人の属する世帯及び連帯保証人
資金種類により異なります。（詳しくは各資金の種類をご覧下さい）
最終償還期限を過ぎた場合は、
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資金種類により異なります。（詳しくは各資金の種類をご覧下さい）
貸付は県社会福祉協議会が審査を行います。
審査結果によっては資金の貸付ができない場合があります。