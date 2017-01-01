Herno レディース COAts & Jackets 送料無料 Blue - Superlight Jacket 3) 【2017秋冬】 ワンピース

低所得世帯や障害のある方のいる世帯又は高齢者世帯へ、必要な資金をお貸しすると共に相談支援を行うことで、経済的な自立を促進し Joes Jeans レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Military Icon Ankle in Military、、安定した生活を送れるようにするために設けられたものです。





・総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）

・福祉資金（福祉費・緊急小口資金）

・教育支援資金（教育支援費・就学支度費）

・不動産担保型生活資金（不動産担保生活資金・要保護世帯向け不動産担保生活資金）

・臨時特例つなぎ資金

・生活復興支援資金





・低所得世帯（概ね市町村民税非課税世帯程度）

・障害者世帯（身体障害者手帳 KUHL レディース ジャケット 送料無料 Honey Dew Jetstream Jacket、療育手帳 ナイキ メンズ トップス ベスト・ジレ【Nike Winterized Therma Training Vest】COOL GREY/HYPER CRIMSON、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯）

・高齢者世帯（６５歳以上の高齢者のいる世帯）