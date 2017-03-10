 >  >  > 【SCRIPT】スクリプト花旅楽団和柄　桜鯉　刺繍 ジップ　スウェットＳＷ711

2017/3/10 お知らせ

【夏休み期間中休止のお知らせ】8月25日(金)から再開します。

●4/7(金)より、毎週金曜日限定で営業時間を21時まで延長いたします！（最終入館20：30 閉館館21：00）

週末の夜、お仕事帰りにプール・温泉・フィットネスでリフレッシュはいかがですか?

●村内在住の方および村内の事業所にて勤務されている方は通年でお得にご利用いただけます。

・温泉利用（のびのびコース） 200円

・プール・温泉（いきいきコース）+フィットネスルーム利用 500円

※村民の方は在住の確認できる証明書（免許証など）、村内勤務の方は在籍の確認できる書類（社員証など）を入館時にフロントにてご提示下さい。

●一年間使い放題のお得な村民会員・村内ビジネス会員も同時募集！

・村民会員 大人 (一年間) 7000円

・村民会員 小人 (一年間) 5000円

・村内ビジネス会員 10000円

※2017年4月7日より適用します。

※GWおよび夏休み期間中などの繁忙期は延長営業を休止します SUNNY SPORTS(サニースポーツ)[Organic 40's Work Shirts] シャンブレー/ワークシャツ/サービスマンシャツ/長袖シャツ/日本製！。

※営業時間は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さい God's Masterful Children ゴッズマスターフルチルドレン メンズ 男性用 ファッション ジーンズ デニム God's Masterful Children ゴッズマスターフルチルドレン Sotto Copertura Plaid Jeans in Black - Black。

お問い合わせはラビスパ裏磐梯まで（TEL：0241-33-2200）

営業時間延長・ビジネス料金改定POP 3.8まで