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海洋科
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その他の活動

新大分丸航海実習(一覧)
2016年10月21日

 

<平成28年度（2016）>

ＮＥＷ!!
～香川県との共同運航に向けて～

 ～遠洋航海実習～

（二学期）
〔専攻科生と本科生が乗船〕

PDF★４月６日報道提供補足資料.pdf　
両県の実習船についてご説明します

出港式

新大分丸情報　№１

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H28新大分丸情報2 (HP掲載用).pdf

H28新大分丸情報3（HP掲載用）.pdf　

佐伯の海事産業.pdf

 帰港式　NEW

「佐伯海事地域人材確保連携協議会」広報紙に
本校の活動が載りました。
海洋科新聞2.pdf　
交流活動　

多度津高校の紹介　NEW

<平成27年度(2015)>

遠洋航海　平成28年1月13日～2月29日

出港式(平成28年1月13日)

　　　　　　　　　　　　
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 帰港式(平成28年2月29日） 

＜平成26年度（2014)＞

Marmot Randonnee Glove - Women's Black アウトドア レディース 女性用 グローブ プレーンべゼル (セライタリア) 460を 紹介します

    第2次遠洋航海(9月3日～10月27日) 
出航式＆新大分丸情報NO.1（9/16) 
 

新大分丸情報NO.3 (10/15)
 

＜H25年度（2013）＞
新大分丸見学会 
Toad&Co Whirlwind Dress - Women's Falcon Brown Print アウトドア レディース 女性用 ドレス スカート
事前航海に出航しました！ 
 

 平成25年度新大分丸　

第2次遠洋航海実習　出港式 

  
   

海洋科1年生　

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平成25年度「新大分丸」

合同保安訓練を実施しました 【STIGA(スティガ) シェイクラケット CARBONADE 190 CLASSIC(カーボネード 190 ストレート)】 ニッタク(Nittaku) バーウェルフリート FL NC-0349。

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＜H24年度（2012)＞

  
事前航海行ってきました！ 
新大分丸体験リポート  
新大分丸体験リポート　～いざ日本へ編～   
   
海洋科1年内地航海  
   

＜H23年度(2011)＞

  
「新大分丸」実習航海記'１１　～絆を深めて～   

　

　

HOME/ 【カスタムオーダー】ミズノ MP CLK-F Ti-cup フェアウェイウッド ATTAS G7 カーボンシャフト[日本仕様][mizuno]【■MC■】 【】ブリヂストン ツアー B CBG801 カート キャディバッグ学校案内/ 校長室/ コロンビア（Columbia） シルビーズループウィメンズスカート PL5057 427 （Lady's、Jr）コース・学科/ 行事予定/ 部活動・生徒会活動等/ 進　路/ サイトマップ/ お問い合わせ/ THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)ジャケット【送料無料】デナリジャケット（Denali Jacket）メンズ フリース アウター ジップアップ フルジップ 保温　エクスペディション　静電ケアシステム　ドローコード【NA61631】【02P03Dec16】 (12/1-10まで！クーポンで1,500円OFF!）Wilson(ウィルソン) BURN(バーン）100 ULS (260g)交通アクセス

大分県立海洋科学高等学校の携帯サイトはこちらです GIOS（ジオス） 2018年モデル PURE DROP / ピュアドロップ【CX/シクロクロス】

Tech Specs
Material
[shell] MemBrain (2-layer nylon) nylon [reinforcement] washable hairsheep leather [lining] DriClime

Insulation
Thermal R

Waterproofing
Gore-Tex

Cuff Style
gauntlet

Closure
drawcord wrist strap

Nose Wipe
yes

Claimed Weight
7.2 oz

Recommended Use
skiing snowboarding

Manufacturer Warranty
lifetime



サイズ　 　
14から20営業日でお届け

。。。

【携帯サイトアドレス】
http://kou.oita-ed.jp/kaiyoukagaku/mobile/

〒875-0011　大分県臼杵市大字諏訪254-1-2

TEL：0972-63-3678 ／ FAX：0972-63-3679

学校代表Emailアドレス：a32460@oen.ed.jp

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