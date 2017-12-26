その他の活動
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<平成28年度（2016）>
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ＮＥＷ!!
|～遠洋航海実習～
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（二学期）
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PDF★４月６日報道提供補足資料.pdf
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ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【送料無料】【CONTINENTAL】（コンチネンタル）FORCE COMP（フォースコンプ） チューブラータイヤ（リア用）【ロードタイヤ】【自転車 パーツ】海洋科新聞 第一号
|帰港式 NEW
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「佐伯海事地域人材確保連携協議会」広報紙に
|海洋科新聞2.pdf
|交流活動
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多度津高校の紹介 NEW
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<平成27年度(2015)>
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遠洋航海 平成28年1月13日～2月29日
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|新大分丸情報 NO.2
|Prana Angelique Dress Bright Coral アウトドア レディース 女性用 ドレス スカート
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＜平成26年度（2014)＞
Marmot Randonnee Glove - Women's Black アウトドア レディース 女性用 グローブ プレーンべゼル (セライタリア) 460を 紹介します
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第2次遠洋航海(9月3日～10月27日)
|出航式＆新大分丸情報NO.1（9/16)
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新大分丸情報NO.3 (10/15)
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＜H25年度（2013）＞
|新大分丸見学会
|Toad&Co Whirlwind Dress - Women's Falcon Brown Print アウトドア レディース 女性用 ドレス スカート
|事前航海に出航しました！
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＜H24年度（2012)＞
|事前航海行ってきました！
|新大分丸体験リポート
|新大分丸体験リポート ～いざ日本へ編～
|海洋科1年内地航海
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＜H23年度(2011)＞
|「新大分丸」実習航海記'１１ ～絆を深めて～
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