サンドーム・テント レジャーシート・テーブル・チェア バーベキューコンロ・スモーカー
フライ前後に出入口兼用の便利な荷物室を装備
インナーテント
天井には開放感あるメッシュを装備
収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付
【ここがポイント！】 組立簡単！ファミリーに最適な2～3人用ドームテント。 インナーテント天井ににメッシュを装備。開放感が違います！ 紫外線95%カット！UV-PROTECTIONコーティング生地を使用。 【商品詳細】 サイズ （約）200×340×H135cm 重量 （約）4.7kg 材質 フライ：ポリエステル70D（PU1000mm）
インナー：ウォール=ポリエステル70D（通気性撥水・防水）
グランドシート：ポリエステル150D（PU1000mm）
メッシュ：ポリエステルノーシームメッシュ
ポール：φ11.2mmグラスファイバー
収納サイズ （約）80×18×18cm
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本館棟8階
【頑張って送料無料！】キャプテンスタッグ ＣＳ クイックドームテント２００ＵＶ(2～3人用)（キャリーバッグ付）M-3136 △△2 ティムコ LTD
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【頑張って送料無料！】キャプテンスタッグ ＣＳ クイックドームテント２００ＵＶ(2～3人用)（キャリーバッグ付）M-3136 △△2 ティムコ LTD
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