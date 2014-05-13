【頑張って送料無料！】キャプテンスタッグ ＣＳ クイックドームテント２００ＵＶ(2～3人用)（キャリーバッグ付）M-3136 △△2 ティムコ LTD

フライ前後に出入口兼用の便利な荷物室を装備 インナーテント 天井には開放感あるメッシュを装備 収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付 【ここがポイント！】 組立簡単！ファミリーに最適な2～3人用ドームテント。 インナーテント天井ににメッシュを装備。開放感が違います！ 紫外線95%カット！UV-PROTECTIONコーティング生地を使用。 【商品詳細】 サイズ （約）200×340×H135cm 重量 （約）4.7kg 材質 フライ：ポリエステル70D（PU1000mm）

インナー：ウォール=ポリエステル70D（通気性撥水・防水）

グランドシート：ポリエステル150D（PU1000mm）

メッシュ：ポリエステルノーシームメッシュ

ポール：φ11.2mmグラスファイバー 収納サイズ （約）80×18×18cm サンドーム・テント レジャーシート・テーブル・チェア バーベキューコンロ・スモーカー



