【頑張って送料無料！】キャプテンスタッグ　ＣＳ　クイックドームテント２００ＵＶ(2～3人用)（キャリーバッグ付）M-3136 △△2 ティムコ LTD

フライ前後に出入口兼用の便利な荷物室を装備 インナーテント
天井には開放感あるメッシュを装備 収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付
　【ここがポイント！】
組立簡単！ファミリーに最適な2～3人用ドームテント。
インナーテント天井ににメッシュを装備。開放感が違います！
紫外線95%カット！UV-PROTECTIONコーティング生地を使用。
　【商品詳細】
サイズ （約）200×340×H135cm
重量 （約）4.7kg
材質 フライ：ポリエステル70D（PU1000mm）
インナー：ウォール=ポリエステル70D（通気性撥水・防水）
グランドシート：ポリエステル150D（PU1000mm）
メッシュ：ポリエステルノーシームメッシュ
ポール：φ11.2mmグラスファイバー
収納サイズ （約）80×18×18cm

サンドーム・テント

レジャーシート・テーブル・チェア

バーベキューコンロ・スモーカー


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2～3日以内に発送予定（土日祝除く）

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髙島屋売店
本館棟8階

●営業時間
平日　　　　 7:30～19:30
土・日・祝日 8:00～18:00
●休日/なし
★取扱商品の一例
弁当、パン、飲料水、、カップ麺 朝日ゴルフ GPSゴルフナビ EAGLE VISION watch3 WH (イーグルビジョン ウォッチ3 ホワイト)EV-616、文房具、新聞 【NEWモデル】FOURTEEN/フォーティーン TC404 アイアン【単品（#5,P/A）FT-16i/カーボンシャフト】【FOURTEEN/フォーティーン2016年カタログ商品】 ゴルフ パワーゴルフ、パジャマ 【カスタムオーダー】【2017年日本モデル】テーラーメイド【TaylorMade】P770 アイアン 単品1本（#3、#4）FUJIKURA MCI 70/80 グラファイトコンポジットシャフト、肌着、スリッパなど
タカシマヤ　衣料ショップ
本館棟8階

●営業時間
平日・土曜 9:00～17:00
●休日/日曜・祝日
★取扱商品の一例
ブラウス・Tシャツ・スカート、パジャマなど
※商品券もご用意しております。
泰山堂書店
本館棟8階

●営業時間
平日・土曜 9:00～18:00
●休日/日曜・祝日
★ネットサービス「e-hon」で注文して当店で受け取り可能。
送料・手数料、無料
医療・福祉ショップ　あゆむ
本館棟8階

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●営業時間
平日 9:00～17:00
土曜 9:00～12:30
●休日/日曜・祝日
★取扱商品の一例
医療用具・用品の販売、福祉・介護用品の販売、

、健康食品の販売※介護保険のご相談

【頑張って送料無料！】キャプテンスタッグ　ＣＳ　クイックドームテント２００ＵＶ(2～3人用)（キャリーバッグ付）M-3136 △△2 ティムコ LTD


髙島屋売店
本館棟2階

●営業時間
平日・土曜 9:00～17:00
●休日/日曜・祝日
★取扱商品の一例
お見舞い品（生花・果物・菓子）パン HI-GOLD/ハイゴールド PU-AM100　審判シューズ 【25.0】(ブラック×ブラック) トーエイライト（TOEI LIGHT） グランドブラシライナー G2038C 【グラウンド 整備 ブラシ 体育用品 ライン引き】、飲料水など
      

★学生・職員の方のみが、ご利用いただけます。


髙島屋売店
医福大校舎棟2階　（デリ・キャン）

●営業時間
平日・土曜 10:00～18:00
●休日/日曜・祝日・夏期休暇等
★取扱商品の一例
飲料水、弁当 【スーパーSALE期間ポイント15倍】STIGA（スティガ） シェイクラケット OFFENSIVE WOOD NCT MASTER（オフェンシブウッド NCT フレア）【送料込/送料無料】【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】、パン、菓子、レトルト食品、文房具、パンストなど
丸善　ブックショップ
医福大校舎棟2階

●営業時間
平日 10:00～16:30
土曜 10:00～14:00
●休日/日曜・祝日・夏期休暇等
★取扱商品の一例
医療・福祉・介護・心理学などの専門書、パソコン書、文庫本、雑誌、文房具、電子アクセサリーなど
髙島屋売店
医療短大サービス棟3階

●営業時間
平日・土曜 10:00～18:00
●休日/日曜・祝日・夏期休暇等
★取扱商品の一例
飲料水 サンエイ三英SANEI「セパレート卓球台IS200」18-656100、弁当、パン 折りたたみ自転車 ターン イクリプス D16 (ブラック/グレー) 2017 TERN ECLIPSE D16 フォールディングバイク

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