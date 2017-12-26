【送料無料】Promark プロマーク 軟式・ソフトボール用　バッティングトレーナー・ネット 　HT-76 コンバーター ∞ssp スポーツ公式総合通販サイト

DSPとは、複数のアドネットワークや、複数のアドエクスチェンジに広告配信を行なう、広告配信プラットフォームです。SSPと接続することで 、広告配信が可能となります。

重要なところは「配信」ではなく、DSPは「頭（頭脳）」だということです。広告在庫の買い付け、広告配信、掲載面、、クリエイティブの分析 【スーパーセール対象商品】スウィフト レディース mizuno 9spike swift 4 設備 ソフトボール スポーツ アウトドア 野球 備品、

、入札単価の調整、オーディエンスターゲティング等、広告主のためにあらゆる最適化をシステマティックに行います。

ただし 【S】ビットリア/Vittoria タイヤ コルサ (ブラック) 28（700c）／R2VT002813X、利用料（DSP事業者のマージン）がかかるので、アドエクスチェンジやアドネットワークを手動で運用するのと、DSPで利用料を払い半自動で運用するのとを比較して、どちらが費用対効果が良いか比べる必要があります。

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