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品番：VAA00-13■■（-R・L）CN7 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品 20kg EX50UR 【後付けバルコニー】【大好評販売中!】

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2017-12-26

多摩地区メイン。小平市、国分寺市、吉祥寺、立川など多摩地区全域での居酒屋、バー、スナックの開業に必要な深夜営業許可・届出を代行します。

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営業開始のために必要な手続き

　深夜における酒類提供飲食店として営業を開始するには、公安委員会に対して「届出」することが必要です。

　なお、書類上での届出先の宛名は公安委員会（東京都の場合は東京都公安委員会）ですが、実際に届出書類一式を提出するのはお店がある地域を管轄する署です。

　東京都の多摩地区（23区外）だけではありますが 、署の管轄表はこちら【最安値挑戦中！最大17倍】ルームエアコン パナソニック　CS-TX225C-W　TXシリーズ 単相100V ６畳用 クリスタルホワイト [■] に用意しておりますので、

、必要に応じてご確認ください。


深夜における酒類提供飲食店届出が受理されるための要件

　届出というと「許可」と違い簡単なイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、風営法上の届出は、要件（＝条件）を満たしていない届出は容赦なくはねられます

　つまり「受理しない」という結論になり、営業が開始できない羽目になるのです。

　要件は大きく下記のようなものがあります。
　それぞれページを作って解説してありますので、必ずご確認ください。

【要件１】前もって飲食店営業許可を取っていること
【要件２】お店の場所（立地）が禁止エリアではないこと
【要件３】店内の構造が基準を満たしていること
【要件４】営業の方法に問題がないこと

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知っておきたいこと

今月超歓迎品番：VAA00-13■■（-R・L）CN7 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品 20kg EX50UR 【後付けバルコニー】

営業するには届出が必要

届出条件①飲食店許可

届出条件②立地要件[YBC-CH10P--DT-CH185-BB7]INAX トイレ プレアスHSタイプ CH5グレード 床上排水120mm 壁排水 手洗いあり LIXIL リクシル イナックス ECO5 ブルーグレー 【送料無料】【便座一体型】

届出条件③店内構造要件

届出条件④適正な営業

接待行為とは

遊興行為とは

届出と許可の両立

無届営業の不利益


届出手続きについて

届出までの流れ

届出に必要な書類

飲食営業許可について


お役立ち小ネタ

テナントを契約する時

内装工事をする時

法人経営か個人経営か

ガールズバーについて


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◆ RUF-SE1600AT-L ◆ リンナイ ガスふろ給湯器 16号 【送料無料・全国施工対応】お気軽にお問合せください。


東京都小平市の
こだたま行政書士事務所
代表　林洋平

詳しいプロフィールはこちら

■飲食店の深夜営業や風俗営業許可の他、、建設業許可など官公署（都庁、市役所、署等々）に対して行う複雑な申請業務を得意とする事務所です。

■その他、車庫証明の取得代行や車の名義変更、内容証明郵便の作成など、身近な手続きも多くご用命いただいております。

■不動産業界、法律事務所出身であり、、司法書士等、他士業とも広いネットワークを持っています。
事業立ち上げにおいて発生する様々な分野の問題にも、当事務所を窓口として一本化して対応可能です。またお客様が連絡する手間も最小限で済みます。

事務所概要

【事務所名称】
こだたま行政書士事務所

【代表者】
行政書士　林洋平

【事務所所在地】
〒187-0045東京都小平市
学園西町1-20-21
フジコシビル2階
※西武多摩湖線一橋学園駅すぐ

【TEL】
042-312-3477
【FAX】
042-312-3429

【主な業務内容】
†建設業　新規許可・更新等の手続き
†各種営業許可（飲食業・風俗営業等）
†車庫証明申請・提出代行・取得代行
†車やその他財産の名義変更手続き
†相続・遺言のご相談
†起業・開業における創業融資・資金調達のご相談
†会社（法人）設立

【対応地域】
東京都・埼玉県・神奈川県
【コア地域】
小平市/西東京市/国分寺市
東大和市/東村山市/立川市
国立市/八王子市/町田市
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