

有資格者として正式に届出をしている、認証もしくは指定工場でのみできるサービスです。

無資格者・無認可工場による整備はまだまだ少なくありません。

ドライバーの皆さまに、正しい整備を受けていただくためのサービスです。

ぜひ、ご利用ください。

有資格者による車検整備または定期整備。 パタゴニア メンズ ベスト トップス Patagonia Men's Nano-Air Vest Paintbrush Red Pants POLO シャツ 整備を実施した個所に、整備作業が原因で不具合が生じたと認められる場合、その不具合箇所を、実施した工場で無償で再整備する RVCA Cold Ones Shirt - Short-Sleeve - Men's Dusty Jade アウトドア メンズ 男性用 シャツ Button-Down Shirts、、、という約束の保証書です。

確実な点検整備の実施の証です。 保険証が発行された自動車に搭乗している「運転者」または「同乗者」が急激かつ偶然な外来事故（交通事故と呼びます）で入院等された場合に見舞い金額が支払われる弊社からのプレゼントです。(保証書発行より１年間有効）

全国の自動車整備振興会が推奨している車検＆点検が「オアシス車検」です。有資格者として正式に届出をしている、認証もしくは指定工場でのみできるサービスです。無資格者・無認可工場による整備はまだまだ少なくありません。ドライバーの皆さまに、正しい整備を受けていただくためのサービスです。ぜひ、ご利用ください。