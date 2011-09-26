ASOS エイソス メンズ スーツ 送料無料 Mid blue Wedding Slim Suit Jacket In Mid Blue カットソー トップス and

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ある人に他と外の使い分けについて質問されました（ここでは、両方ともほかと読みます）
以下、簡単に調べてみました。
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結論から言えば、どっちを使ってもいいみたいです。
常用漢字表によると他は【タ 作業服 Dickies ディッキーズ 811 ヒッコリー半袖ツヅキ服 つなぎ 4L～5L、ほか】とあります。だからその他は 【Tajima】（タジマ） 温着ヒーター 暖雅ベスト 5V 〔HD-VE501N〕、、「そのた」「そのほか」と読めます。 また外は【ガイ 【送料無料】NSP 空調服用 リチウムバッテリーセット、ゲ、そと、ほか、はず-す 【SALE/セール】 P.M.D.S. ピーエムディーエス ダメージリメイク デニムパンツ PL30-103L30 / PMDS、はず-れる】 とありますからその外を「そのほか」と読んでも全然問題ありません。 ただし他の字は ２０１０年１１月３０日の内閣告示まで、、【た】としか読めませんでした。意外に Nautica ナウティカ メンズ 男性用 ファッション ジーンズ デニム Nautica ナウティカ Slim Fit Stretch in Pure Dark Pacific Wash - Pure Dark Pacific Wash ★シナコバ＜３０％ＯＦＦ ２０１７年新作＞春夏５Ｐジーンズ＜92cm＞インデゴ-ht82、ASOS エイソス メンズ スーツ 送料無料 Mid blue Wedding Slim Suit Jacket In Mid Blue、ANDREA FENZI メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Steel grey Turtleneck、JOHN VARVATOS STAR USA メンズ Sweatshirts & Hoodie 送料無料 Grey Heather M?lange Cotton Zip Front Hoodie、NUEVO HOODIE NFH-7511 ヌエヴォ ラインテープ スウェット パーカー オーバーサイズ ビッグ ドルマン ヌエボ 長袖 トップス メンズ レディース ユニセックス 韓流 韓国 korea ストリート ファッション コリア KPOP ラフォーレ BIGBANG SHINee GDRAGON MEGBABY 送料無料、ｽｰﾊﾟｰSALE ポイント20倍 891181 【FUCT (ファクト)】 S/S HALF ZIP SHIRTS (半袖ヒッコリーハーフジップシャツ) FUCT SSDD HICKORY HALF ZIP SHIRT [48204] SHORT SLEEVE ショートスリーブ ストリート スケボー 通販、CUFFLINKS INC メンズ CuffLinks 送料無料 Blue University of Kentucky Wildcats Cuff Links、AZ67004プロ仕様警備服ジャケット【おまとめ購入送料無料 作業着 作業服 防寒 白衣 ブルゾン 警備服 パンツ メンズ SMTB】、【送料無料】富士ヨット学生服・ナノウェイブ（詰襟上衣）レギュラーカラー/ラウンドパーマカラーポリエステル100％ 150A～155A、チャンピオン TRIFLEX 3D パッカブル パーカー リバーシブル ジップ パーカー Champion REVERSIBLE ZIP PARKA/C3-LSC10/ブラック/Ｍ・Ｌ・ＸＬ、SANTONI メンズ Loafer & Slip-ons 送料無料 Black Paine Leather Loafer、バンズ メンズ Tシャツ トップス Vans Ensign T-Shirt Cement Heather、ホグロフス HAGLOFS 【2017秋冬】 ACTIVES BLEND ROUNDNECK WOMEN ベースレイヤー 極細メリノウール ロングスリーブTシャツ （正規品）、ロイヤルロビンズ メンズ Tシャツ トップス Royal Robbins Men's Go Everywhere Merino Crew Hawthorn、【送料無料】Clay Smith（クレイスミス） CSY-4107 SCHNALL FLY カラー：グレー サイズ：M、【クローズ×ワースト】【武装戦線】 TFOA ４代目ライダース ジャケット、Yeezy メンズ Sweaters & Knitwear 送料無料 Moletom boxy、アークテリクス メンズ トップス【Arcteryx Sirrus LS V-Neck Top】Triton Heather、カルバンクライン 靴 シューズ 一般 メンズ グレー Calvin Klein Beacon、ノースフェイス メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター The North Face Men's Canyonlands Half Zip Fleece Pullover TNFBlack、ファイヴ フィンガー デス パンチ Five Finger Death Punch メンズ アウター ジャケット【Knuckleduster Black/White】black、HYBRIDBIZ (ハイブリッドビズ) HYBRIDBIZ SUPER MOVE 2WAYストレッチ パンツウォッシャブル ウール混 シャドーチェック柄 シングル 2ツ釦 ノータック ツーパンツ スーツメンズ 紳士 男性 ビジネス シングルスーツ チェック ウォッシャブル 2パンツ、Cortefiel Suits & Ties 送料無料 dark blue SLIM FIT - 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広辞苑でほかの項を見ると、漢字では『他』『外』の両方とも出ています。だから、普通に使う場合にはどっちでもいいようです。
どうしても気になるようだったら、この際『ほか』とひらがなで書くのが一番無難かもしれません。
（ほととんぼは国語に精通しているわけではありません。この記事は参考程度に読んでください）
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