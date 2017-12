【 送料無料 】 カステルバジャック ジーンズ メンズ (W78,W86,W90) 21250-107[ 紺 ライトグレー ストレッチ CASTELBAJAC カステル バジャック ジーパン プリント パンツ おしゃれ プレゼント 大きいサイズ インクジェット 日本製 アウトレット クリスマス ] （4） Dusk スカーリーの通販ネットショッピング

■今日のネイティブフレーズ

【フレーズ】nail down《ネイゥダウン》

【意味】確定する

【ニュアンス解説】nailの元の意味は

「釘」ですが、nail downで、「釘付ける」

から「確定する」「詳細を詰める」の

ニュアンスになります。

ビジネスミーティングなどで案を確実に実現したい時に使えるフレーズです。

【例文】

1.会議で

A.Why don’t we nail down the details?

(詳細を詰めていかない?)

B.Sure!

(そうだね!)

A.We need to finish everything this week.

(今週すべてを完成させなきゃいけないよね。)

2.旅行会社で

A.Can you send me the flight schedule?

(フライトスケジュールを送ってもらうことはできますか?)

B.Of course I can.

(もちろんできますよ。)

A.I need to nail down the schedule with my husband.

(夫とスケジュールを確定させなきゃいけないんです。)

nail downとは釘を打って、動かない

ようにするという表現です。不確定なこと

を排除する時に使うフレーズなので、しっかり決定をする場合に使えます。

英語ペラペラになるには、

、フレーズを覚えるのが一番の近道です。

では、 、また明日。

ありがとうございました!