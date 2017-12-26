【 送料無料 】 カステルバジャック ジーンズ メンズ (W78,W86,W90) 21250-107[ 紺 ライトグレー ストレッチ CASTELBAJAC カステル バジャック ジーパン プリント パンツ おしゃれ プレゼント 大きいサイズ インクジェット 日本製 アウトレット クリスマス ] （4） Dusk スカーリーの通販ネットショッピング

nail down（日本語訳：確定する）の使い方

最新作もセール品【 送料無料 】 カステルバジャック ジーンズ メンズ (W78,W86,W90) 21250-107[ 紺 ライトグレー ストレッチ CASTELBAJAC カステル バジャック ジーパン プリント パンツ おしゃれ プレゼント 大きいサイズ インクジェット 日本製 アウトレット クリスマス ] （4） Dusk スカーリー

2017-06-30 9:00 AM テーマ：

■今日のネイティブフレーズ

【フレーズ】nail down《ネイゥダウン》　

【意味】確定する

【ニュアンス解説】nailの元の意味は
「釘」ですが、nail downで、「釘付ける」
から「確定する」「詳細を詰める」の
ニュアンスになります。
ビジネスミーティングなどで案を確実に実現したい時に使えるフレーズです。

【例文】

１．会議で

A．Why don’t we nail down the details?
（詳細を詰めていかない？）

B．Sure!
（そうだね！）

A．We need to finish everything this week.
（今週すべてを完成させなきゃいけないよね。）

２．旅行会社で

A．Can you send me the flight schedule?
（フライトスケジュールを送ってもらうことはできますか？）　

B．Of course I can.
（もちろんできますよ。）　

A．I need to nail down the schedule with my husband.
（夫とスケジュールを確定させなきゃいけないんです。）

nail downとは釘を打って、動かない
ようにするという表現です。不確定なこと
を排除する時に使うフレーズなので、しっかり決定をする場合に使えます。

英語ペラペラになるには、

、フレーズを覚えるのが一番の近道です。

では、 、また明日。

ありがとうございました！

Tweet

最新作もセール品【 送料無料 】 カステルバジャック ジーンズ メンズ (W78,W86,W90) 21250-107[ 紺 ライトグレー ストレッチ CASTELBAJAC カステル バジャック ジーパン プリント パンツ おしゃれ プレゼント 大きいサイズ インクジェット 日本製 アウトレット クリスマス ] （4） Dusk スカーリー

メールアドレスが公開されることはありません。

200,000人以上が愛読中！
ネイティブが本当に使うフレーズを毎日お届け！
完全無料のメールマガジン「YOSHIのネイティブフレーズ」
以下にお名前とメールアドレスを記入し、
登録ボタンを押して下さい。(二つとも必須項目です。）

メールアドレス
お名前（苗字のみ）

このメールマガジンでは「ネイティブが本当に使うフレーズ」「フレーズに使い方」を、例文と楽しく覚えられる解説付きでお届けするメールマガジンです。

完全に無料のメールマガジンですので、日常英会話の
ボキャブラリーを増やしたい、ネイティブとの
コミュニケーションをもっと楽しみたいと思ったら、
今すぐご登録ください！

※ご記入頂いた個人情報は、メールマガジン配信や英会話上達に
関する情報、英会話教材に関する情報のみに
使用させていただくものです。

※配信解除はいつでも行えます。

無料英会話講座・YOSHI

自己紹介：2004年、ワーキングホリデーでオーストラリアへ行き、そこで独自の英会話上達法を開発。

続きを読む

一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

RSS

当ブログに掲載されている画像・記事などの無断転載を禁じます。
Copyright ©【 送料無料 】 カステルバジャック ジーンズ メンズ (W78,W86,W90) 21250-107[ 紺 ライトグレー ストレッチ CASTELBAJAC カステル バジャック ジーパン プリント パンツ おしゃれ プレゼント 大きいサイズ インクジェット 日本製 アウトレット クリスマス ] All Rights Reserved.【 送料無料 】 カステルバジャック ジーンズ メンズ (W78,W86,W90) 21250-107[ 紺 ライトグレー ストレッチ CASTELBAJAC カステル バジャック ジーパン プリント パンツ おしゃれ プレゼント 大きいサイズ インクジェット 日本製 アウトレット クリスマス ] All Rights Reserved. © 2012 株式会社インフォファクトリー. All Right Reserved.

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-4