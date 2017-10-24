2XU ツータイムズユー メンズ 衣類 ハーフパンツ Balance Short Black/Black R' 18】 ペンドルトン

4月19日から22日にかけて、、「近鉄五位堂駅前」及び「近鉄箸尾駅前」において、

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、熊本地震災害義援金の街頭募金活動において、皆さまのご協力により多くの義援金が集まりました。あたたかいご支援ご協力ありがとうございました。 ※五位堂駅では、連携協定を締結している香芝市と合同で実施させていただきました。

4月19日~22日 234,415円

今回、募金いただいた義援金は 、日本赤十字社奈良県支部広陵分区が責任をもってお預かりし、日本赤十字社奈良県支部及び日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。

引き続き、、、庁舎など公共施設において募金箱を設置して義援金の受付を行っています。

皆さまの温かいご支援よろしくお願いいたします。