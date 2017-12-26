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2017-12-26

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投稿日 2017-12-26
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レセプト点検お疲れ様でした。今日はプライムデー2017です。

医療事務の皆さまレセプト点検お疲れ様でした。でも僕にはそんな事より重要なイベントがスタートします。

それはAmazonプライムデーですｗ

仕事よりも大事なことがあるんです！

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昨年も大量の商品を購入しました テーラー東洋 Tailor Toyo TT13844-128 スーべニアジャケット ネイビー色 エイジング スーべニアジャケット アセテート スカジャン 舞妓 & EAGLE 東洋エンタープライズ 送料無料。良い一日です。プライムデー。今年もkindleやFire HD 8 タブレット などがラインナップです イートン メンズ トップス シャツ【Contemporary Fit Signature Twill Shirt】Blue。欲しい商品がある人は検索だけでもしてみる価値がありますね。

僕が欲しいものは以下の通りです。

Fire HD 8 タブレット (Newモデル) 16GB（前日価格7,980円）

僕はkindleで読書をするタイプです ランバン メンズ トップス シャツ【Single-cuff contrast-placket cotton-blend shirt】Mid-blue。今はFireタブレット（2015モデル）を使用しています。安いのでカバーもつけずに使用しているので傷だらけです。2017年にニューモデルが発売された事だし新調してもいいと思っています。

PlayStation4 ドラゴンクエストXIセット（前日価格30,500円+7,922円＝38,442円）

これは必須です！

今年の夏はドラクエ11と過ごすと決めているので欲しいです。未だにニンテンドー2DS版と悩んでいますが割引率しだいではPS4でもOKです。同じくFIFAセットもありましたので売切りの場合はこちらを買っても良いですね。

Huawei P9 LITE スマートフォン（前日価格18,940円）

これは僕のiPhone5sが寿命のようなので新しいスマホを購入を検討しています。本来であれば最新機種のHuawei P10 LITE（前日価格25,704円LINE(モバイルSIMセット)）にしようと思っていたのですがこのプライムデーで前モデルが発売されると知って様子見です。

他にもありますがこんな感じです。。

上記3点に関しては購入リストの最上位です。他にもヘッドホンやフライパンな食料品など細かな商品はあります Blend Jumpers & Cardigans 送料無料 black SLIM FIT - Sweatshirt - black。

いやー。。楽しみですね！！

スターをつけました

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