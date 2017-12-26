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トップページ > おんぽ NPO団体を探したい > 子ども　いじめ・虐待　相談センター・大分
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報告年月日 2016-01-25
報告者氏名 丹生　聖治
団体写真
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事業活動の概要
﻿【相談活動】 　いじめや虐待を受けている子どもたち、子どもに対するいじめや虐待の問題で悩んでいる人、、 いじめや虐待を見たり聞いたりした人、相談してください。相談の秘密は厳守します。相談は無 料です。電話・面談・メールで相談できます。相談員は、心療内科医師、心理士、、司法 書士のほか、専門的研修を受けた養成相談員などの専門家集団です。 【幼稚園・小学校・中学校などへの出前授業】 　子どもたちにいじめや虐待の問題について知ってもらうために 、相談員が幼稚園・小学校・中 学校や地域の団体への出前授業を行っています。出前授業のテーマは、受講者・主催者のニーズ に合わせて柔軟に対応します。また、費用は主催者さまに一任いたします。お気軽にお問い合わ せください。 【研究会・講演会】 　毎月第1水曜日の ．．．
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法人番号
法人名称 特定非営利活動法人 子ども　いじめ・虐待　相談センター・大分
情報開示レベル ★★
所轄庁 大分県
主たる事務所の所在地 〒 870 - 0047 大分県 大分市 中島西１丁目４番１４号
代表者氏名 丹生　聖治
法人認証年月日 2007-11-28
法人設立登記年月日 2007-12-19
定款に記載された目的 この法人は、子どもに対するいじめ、虐待について相談を受け、総合的な解決を図ることをはじめとし て、子どもに対するいじめ、虐待を根絶するための諸活動を行うことによって、 、、子どもの福祉と人権の擁護 を実現することを目的とする。
活動分野
  • 保健・医療・福祉
  • 人権平和
  • 子どもの健全育成
公開用電話番号 097-535-1119
ファックス --
ホームページ http://www.bapoo.jp/
メールアドレス info@bapoo.jp
常勤職員数 1人
事業年度（月日） ﻿04月01日
事務所の地図
定款 定款
事業報告書 2016年 2015年 2014年
活動計算書 2016年コールハーン メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Cole Haan Diamond Quilted Jacket Black 2015年 2014年 パタゴニア メンズ シャツ トップス Patagonia Sunshade Technical Hooded Shirt - Men's Filter Blue
貸借対照表 2016年 2015年マウンテンハードウェア メンズ シャツ トップス Mountain Hardwear Canyon Shirt - Long-Sleeve - Mens Hardwear Navy 2014年
財産目録 2016年 2015年 2014年
関係書類

■　事業年度（直近の決算） 1995 年（ 1995-01-01 ～ 1995-01-01）

■　活動計算書（収支計算書）

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  特定非営利活動
に係る事業		 その他の事業 会計
会費収入
寄付金収入
民間助成金
公的補助金
自主事業収入
（うち介護事業収入）
受託事業収入
（うち公的受託収入）
その他収入
経常収益計
事業費合計
（うち人件費）
管理費合計
（うち人件費）
経常費用計
当期収支差額
貸借対照表
I 資産の部 II 負債の部
１．流動資産 １．流動負債
２．固定資産 ２．固定負債
負債合計
III 正味財産の部
正味財産合計
資産合計 負債及び正味財産合計
■　準拠している会計基準
その他（会計基準名）：

780 団体

3　★★★ （37団体）
2　★★ （104団体）
1　 （147団体）

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FAX:(097)558-1296

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