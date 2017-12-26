事業活動の概要

﻿【相談活動】 いじめや虐待を受けている子どもたち、子どもに対するいじめや虐待の問題で悩んでいる人、、 いじめや虐待を見たり聞いたりした人、相談してください。相談の秘密は厳守します。相談は無 料です。電話・面談・メールで相談できます。相談員は、心療内科医師、心理士、、司法 書士のほか、専門的研修を受けた養成相談員などの専門家集団です。 【幼稚園・小学校・中学校などへの出前授業】 子どもたちにいじめや虐待の問題について知ってもらうために 、相談員が幼稚園・小学校・中 学校や地域の団体への出前授業を行っています。出前授業のテーマは、受講者・主催者のニーズ に合わせて柔軟に対応します。また、費用は主催者さまに一任いたします。お気軽にお問い合わ せください。 【研究会・講演会】 毎月第1水曜日の ．．．