☆ダブルフェイスブレザー　ジャケット メンズ 秋冬　イタリアブランド！ＡＴ．Ｐ．ＣＯ≪アティピコ≫コットン＆ウール　紺ブレザー　茶　グレー　≪ウォームビズ カジュアル　トラベルジャケット　メタルボタン≫【送料無料】44000 EFR-05 パーカー Coats☆

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保守主義提唱者の随想 @CBJapan1

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  • 2014.02.07 Friday
  • 22:46
  30代男女の3人に1人は「結婚しないと思う」――理由は？

Business Media 誠 1月30日(木)20時4分配信

自分自身の「結婚」について、どのように考えている人が多いのだろうか。首都圏に住む20～40代の独身男女に聞いたところ、年齢が高くなるにつれ「いつかは結婚したい」と答えた人が減少し、「結婚しないと思う」「結婚願望はない」人が増加していることが、生活トレンド研究所の調査で分かった。

 


この調査結果がどれだけ正しいかは知らないが、「結婚」というものに対して斜に構える者が増えているのは確かである。

 

愛さえあれば結婚などしなくてもよい。

結婚も事実婚も実質的には同じだ 男物　踊り用　無地袴　紺　Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ　【メンズ】【送料無料】。　法的にも同じ地位を与えられるべきだ。

同性同士でも結婚が認められるべきだ。

結婚した男女の子供でも婚外に生まれた子供も平等に相続権を与えられるべきだ。

 

結婚という制度を敵視する人間はこのような妄言を吐く。　そしてうそぶく。　この程度で崩壊するくらいのヤワな結婚制度ならとっくに崩壊しているはずだと。

 

制度というものは徐々に侵食されるものである。　危機を感じたときには既に遅いのである no73【紋付袴レンタル】【貸衣装】【赤虎・銀】【着物レンタル】【紋付き】【色打掛・白無垢セットでセット割有】【紋服】【男物羽織袴】【結婚式】【新郎衣裳】【成人式】【卒業式】【送料無料】【足袋まで付いたフルセット】。

 

結婚制度が危ういということは家族制度が危ういということである。　

 

結婚制度が崩壊すれば、社会は崩壊する。　明日そうなるというのではない。　かと言え、あり得ない話でもない。　アメリカの黒人は平均的に見ると未だに貧しい人が多い。　これは差別があるからではない。　黒人社会において婚外子は7割にものぼる。　結婚をしていない男女の間に生まれた子供は契りというものを知らずに育つ。　契りを知らぬということは、自分以外の人間への責任を果たすという概念を知らずに大人になるということを意味する。　そこには当然ながら勤勉の意識も勤労の意識もない。　だから貧しいのである。　

 

結婚が崩壊すれば家族制度が崩壊する。　当たり前だが、男女が一緒になるから子孫が残されるのである。　愛があろうがなかろうが、ホモやレズが一緒になっても子孫は残らないのである。

 

家族が崩壊すれば、人は否応なく「大きな政府」を求める。　トウチャン、カアチャン、ジッチャン、バッチャン、ニイチャン、ネエチャン、弟、妹… 皆がちゃぶ台を囲んで鍋をつつく関係にあれば、誰がどう困っているのか一目瞭然である。　「お前、どうした」　「しっかりしろ」　「何があったんだ」　「そうかそうか」　「みんな一緒だ」　「安心しろ」　しかしそんな家庭がなければ、人は政府に頼るしかない。　家庭の無い人が増えれば増えるほど、政府に頼るしかない人が増えるのである。

 

政府が大きくなれば、否応なく自由は失われる。　政府が面倒を見てくれる、というのはタダではないのである。　いや、一見タダに見えるが、世の中、タダほど厄介なものはない。　医療や年金から生活一般に至るまで、政府がお世話してくれない局面は無いといってもよい。。　国民の健康を気遣って、農作物の放射能の基準値まで細かく規定するほどである。　政府がお世話するということは、それ以外の選択肢の存在は認められない、ということに他ならない。

 

自由が失われれば否応なく発展が阻害される。　米保守系シンクタンク、ヘリテージ財団は世界各国の経済的自由度の指標を毎年更新している。　トップは香港、シンガポール、オーストラリア、スイス 。　日本はずっと下がって25位。　経済活動への足かせが成長を阻んでいると書かれている。　

 

下を見れば不自由な国々はゴマンとある。　だが、一度豊かになった国は自由度を更に更に上げていかなければ、例えば中国（137位）やベトナム　(147位)のような国に企業活動が流れていってしまうのである BUZZ RICKSON'S（バズリクソンズ）フライトジャケット A-2 NO.18775-P『Anilin Hand Finished / red rib』BACK PRINT LADY LUCK BR80487 ●ＫＲ7 長袖ピットスーツ★価格が改定されました。★代引き不可商品。　

 

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追記：

ナチドイツでもソ連でも東欧でも中国でも、全体主義の政府がまずやったのは家族解体である。

。　子供が父母を当局に告げ口し、その子供は英雄として讃えられるという血も涙もないやり方である。　日本のおける家族解体は全体主義と比べると非常に優しく緩慢なために、それを警告する声が無視されるのである。

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