ワンタックスラックス15661　W67～W70トンボMAX50　トンボ学生服 Kargo メンズ FOR【80%OFF限定数量】

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|名称
|ペンデル税理士法人
|所在地
|〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館6階
|電話
|03-5990-5910
|FAX
|03-5990-5909
|役員
|代表社員 下吹越 一孝（公認会計士・税理士）
社員税理士 戸島 潤吏
|設立
|平成19年1月5日 【創業 平成4年9月28日】
|資本金
|300万円
|従業員
|40名
|グループ会社
|株式会社 ペンデル経営研究所
株式会社 保険活用研究所
ペンデル社会保険労務士事務所
【ロゴマークについて】
Pendel・・・ペンデルはドイツ語で「振り子」という意味です
ロゴデザインは「お客様の経営のバランスある成長」を振り子をモチーフとして表現しております
【組織図】
【アクセス】
東京メトロ丸の内線・西新宿駅徒歩5分（Ｃ8出口）
都営大江戸線・都庁前駅徒歩6分（Ｃ8出口）
JR・小田急・京王・西武新宿駅徒歩15分（西口）
（Google Map）
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【新宿国際ビルディング】 入って突き当り
こちらよりお入りください。。 エレベーターで6階へお上がりください 。 。。。
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ペンデル税理士法人
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館6階
TEL：03-5990-5910 FAX:03-5990-5909
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