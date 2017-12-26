リヒテンシュタインは1868年に非武装中立国になっていますから オリジナルペンギン メンズ シャツ トップス Long Sleeve Plaited Slub Baseball Knit Vintage Indigo、同国内には兵は一兵たりともいません。このような状況下で、もし隣国スイスが防衛条約をリヒテンシュタインと結ぶとすれば相互防衛条約は成立せず、「リヒテンシュタインを一方的に軍事支配した」と誤解されかねません。

これは永世中立を国是とするスイスとすれば大きな損失ですから HIMONS メンズ シャツ 送料無料 Maroon Checked shirt

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「リヒテンシュタインがスイスに国防を委任している」という誤解はどこからくるかー

恐らく、リヒテンシュタインとオーストリア国境に配置されているスイス 税関吏の制服を見ての誤解でしょう。

税関吏はリヒテンシュタインとスイスが1923年に関税同盟協約を結んでいるため翌24年1月1日から配置されているわけですが、税関吏が携帯するピストル程度の武器では軍隊の侵入を防ぐことができないことはいうまでもないでしょう。 今週人気No.1PHERROW'S フェローズ エクスペディションプライムダウンジャケット『EXPEDITION PRIME DOWN JACKET』【アメカジ・ワーク】15W-EPD(DOWN Vest & Jacket) 通販 ロープ式安全帯 / また、リヒテンシュタインで生活してみれば分かりますが、スイス空軍の戦闘機は訓練中にリヒテンシュタイン領空には飛来しませんし メンズ シナコバ SINA COVA 帽子【2016年モデル】【代引き手数料無料】、 、陸軍兵士が夜間行軍で道を誤ってリヒテンシュタイン領土に入ればスイス政府は礼を尽くして謝罪していました。また、リヒテンシュタインに住むスイス人は、フランスやドイツなどの外国に住むスイス人と同様に軍役を免除されていますから相互防衛条約が結ばれていないことは明らかでしょう。 ☆以上は、法律論、理屈ですが、歴史的観点から誤解を恐れずに言えば CUFFLINKS INC メンズ CuffLinks 送料無料 Silver Multi Tennis Cuff Links いつでもポイント１０倍！ ヘックスアーマー HexArmor 耐針手袋 Sharp Master TM サイズS 7082-7、永世中立国のスイスはリヒテンシュタインを永世中立の副産物として意図せず護っています。

すなわち Maison Margiela メンズ Topwear 送料無料 White White Cotton T-shirt、1815年のウィーン会議でスイスが永世中立国として認められたため DRKSHDW メンズ Topwear 送料無料 LEMON PEARL Bianco Embroidered Sweatshirt、 ①スイスとリヒテンシュタイン間の国境が再確定、1499年のシュヴァーベン戦争当時のように独立をめざしたスイス兵がリヒテンシュタインに侵入してくることがなくなりました ②1799年、1800年にはフランスのナポレオン軍がスイスからライン川に沿って北上、リヒテンシュタインに侵入しましたが、このようなスイス経由の侵入も実施不可能になったーからです(注・1800年は、グラウビュンデンから北上してきた軍で、これがリヒテンシュタインを侵略した最後の軍)。 第一次大戦では Cashmere Half-Zip Sweater, Black、リヒテンシュタインは1868年にすでに非武装中立国になっていたもののオーストリア・ハンガリー帝国の一領邦であり、リヒテンシュタインとスイスの国境にはオーストリア税関吏が配置されていたため中立を疑われ食糧難に陥りましたが、救ってくれたのは隣国スイスでした。 第二次大戦では、独立したリヒテンシュタインとオーストリア国境にはスイスの税関吏が配置についていたため、リヒテンシュタインの中立性は疑われなかったものの、国内ではナチス心酔者にゆすぶられ流入する難民対応に追われましたが、難民問題はスイスの助力を得て乗り越えたのでした(注・難民に寛大なスイスでさえ全てを受け入れられたわけではなく、 PHERROW'S フェローズ エクスペディションプライムダウンジャケット『EXPEDITION PRIME DOWN JACKET』【アメカジ・ワーク】15W-EPD(DOWN Vest & Jacket) 通販 ロープ式安全帯 / SALVATORE FERRAGAMO メンズ Loafer & Slip-ons 送料無料 Chocolate Leather Parigi Bit Driving Moccasin【送料無料】【国内正規品】giraffe(ジラフ) 2017新品 カラーチップバンダナタイ DMT2716A本革ラムレザー ダウンジャケット レザージャケット ライダースジャケット 革ジャン メンズ フード付き ファー パーカー ダウン コート ジャケット メンズアウター 革 皮 キャメル USA15CAMモンクレール MONCLER ダウン レディース 9470100 94968742 アウター/ジャケット【送料無料】【SSML】, Gieves & Hawkes メンズ Sweaters & Knitwear 送料無料 Moletom gola altaISSEY MIYAKE MEN メンズ Suits and Blazers 送料無料 Dark blue BlazerSaks Fifth Avenue メンズ ベルト 送料無料 Navy COLLECTION South American Caiman Leather BeltLoro Piana メンズ スカーフ 送料無料 Black Cashmere Cap【SALE／30%OFF】【WEB限定】 CM★★メルトン ショート ピーコート / Pコート ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング コート/ジャケット【RBA_S】【RBA_E】【送料無料】【ルコックスポルティフ】【le coq sportif】フーディージャケット（17FW）[QE-561573]【送料無料】 【】 【GO OUT掲載アイテム】 メンズ ジャケット ジムマスター gym master ブランド アウター フード付き リバーシブル ナイロン 配色 無地 トップス ジップアップ パーカー ウインドブレーカー カジュアル アウトドア アメカジ (66-g602378).コロラド メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Mens Leadville Jacket 11980ナイキ メンズ トップス スウェット・トレーナー【Nike Foundation Crew Sweatshirt】Team Red/ Blackスカート メンズ ロング丈 ロングスカート モード系 V系 マキシ ブラック 黒 ユニセックス 日本製 AS SUPER SONICROTTWEILER ロットワイラー 2017秋冬新作 Mock Neck Rib Knit モックネック リブニット Black ブラック. 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