 >  >  > 【UST Mamiya社・カスタムモデル】PRGR/プロギアRS フェアウェイウッド/ATTAS EE 335 (2016)

チャット接客中に「資料はメールで送ります」なんて言いたくないですよね？ チャットの添付ファイル機能を使って仕事の効率を上げましょう！

そのチャットツール、ビジネス仕様？ お遊び仕様？

接客やカスタマーサポートのために 【送料無料】(ナイキ) NIKE/12/13ポルトガル代表/ホーム/半袖/447883-638チャットを提供するネットショップやアプリ企業が増えています。でも、“お遊び用”のスクリプトでチャットを実装したのでは？――と思われるサイトも見受けられます。本来ならチャットで業務を効率化するはずなのに、これでは効果が半減してしまいます。ビジネスとしてチャットを提供するのなら、趣味用(お遊び用)のものを流用するのではなく、ビジネス仕様のものを選ぶことをお奨めします。

チャットにお遊び用とビジネス用があるのかって？ あります(断言)!!

ビジネス用のチャットに欠かせない機能はいくつかありますが、今回は「ファイル送受信」機能を紹介しましょう(「添付ファイル」機能と呼ばれることもあります)。

ビジネス用チャットに欲しい他の機能については、こちらもご覧ください

チャットでの相談は、チャットの中で解決

ネットショップのチャット接客、アプリ会社のカスタマーサポートを例にすると、チャット中にファイル送受信が必要になるのは次の2パターンです。

(a)お客さまがファイルを希望する場合 (スタッフがファイルを送信)

「○○についての資料が欲しい」という相談をチャットで受けた場合 Smith Optics/スミス SWING White Blue 【レンズ／Polar Gray [偏光] & Ignitor】 【当社取扱いのスミス商品はすべて日本正規代理店取扱品です】、現行製品のカタログのようにサイトに公開しているものはURLを伝えればよいでしょう。でも、、すべての資料を公開しているわけではありません。そういうとき、チャットでファイルを送ることができれば、この問い合わせはその場で解決できます。

(b)お客さまからファイルを送っていただく場合(スタッフがファイルを受信)

物販であれば、「届いた商品に不備があった」というクレームで nike ナイキ 【メンズサイズ】 NBA SWINGMANジャージ Kawhi Leonard ブラック カワイ・レナード サンアントニオ・スパーズ San Antonio Spurs ユニフォーム ストリートファッション 【選択】、写真などを送っていただけることがあります。IT企業なら、アプリなどの動作に関する質問の際に画面キャプチャーや、設定ファイルなどをお客さまから送っていただけることがあります。チャットしつつ、それらのファイルを見られれば 、すばやく解決に向けた作業に取り掛かれます。

いずれの場合も、ファイルを送受信する機能がないチャットツールだったら 【送料無料】【】【FINA承認】ARN-6001M arena アリーナ アクアフォース ライトニング AQUAFORCE LIGHTNING パワータイプ メンズ 男性用 ハーフスパッツ 競泳水着 競泳用水着 高速水着 着用ラップ付き、メールやファイル配布ツールでファイルをやり取りすることになります。その場合、①メールアドレスやファイル配布ツールのURLを伝え アリーナ チームラインジャージジャケット+ロングパンツ（裏起毛） ARF7402+ARF7404P TRC サイズ男性用L 2017年秋冬モデル、②ファイルが届くのを待ち、③ファイル内容から問題を確認する(bの場合)という負担が両者にかかります。

■チャットでやり取りされることが多いファイル

ビジネスの現場では、「その場で完了できない」ことは2つの観点で見過ごせません。

ひとつは、単純に手間が増えるからです。

ふたつ目は、あとでメールを見るというような別の作業が発生するからです。具体的には、あとでやることを忘れず実行するためのToDo管理をする必要が出てきます。(LiveAgentはチケット方式でToDo管理する機能を備えていますが、ToDo管理が必要になること自体が望ましいことではありません)

ビジネスで使うチャットには、ファイル送受信機能(添付ファイル機能)が欠かせないということになります。

スタッフもお客さまもファイル送受信可能

ビジネス用のチャットツールはいろいろとあります。チャット専用のものもありますが、本コラムをご覧の方の多くはネットショップのWeb接客やアプリのカスタマーサポートに興味をお持ちの方でしょう。それならお客さま対応に必要となる機能をセットにした“ヘルプデスクツール”を選ぶ方が、機能も多く便利でお得になります。いまでは主要なヘルプデスクツールがチャット機能を搭載しています。

ヘルプデスクツールの代表LiveAgentのチャット機能は、ファイル送受信だけではなく、お客さま対応で役立つ豊富な機能を備えています。

LiveAgentのチャット機能についてはこちらもご覧ください

LiveAgentのチャットの実際の画面をご覧いただきましょう。下図(上)は、接客を担当するスタッフがチャット中にファイルを送信しようとしているときの画面です。下図(下)は、

■スタッフがチャット中にファイルを送信

、お客さまがPCでチャット中にファイルを送信しようとしているときの画面です。

■お客さまがPCでチャット中にファイルを送信

※お客さまがスマートフォンやタブレットの場合、お客さまはファイルの受信はできますが、お客さま側からのファイルの送信はできません。

※ファイル送受信は 全国送料無料 コロンビア ウィメンズ ウィンド レイクランド ジャケット(COLUMBIA WOMENS WINDS LAKELAND JACKET PL2546)カモ 迷彩 フード マウンテン パーカ マウンパ アウトドア アウター レイン コート ウェアレディース 女性 アフターセール、スタッフがPCでLiveAgentを操作しているときに限られます。スタッフが使うスマートフォン/タブレット用のLiveAgentアプリはファイル送信に対応していません。

ファイルの種類を制限できます

ITサポートが目的のチャットなら、exeやzipなどを含む任意のファイルを送受信したいでしょう。LiveAgentでは、設定しなければこの状態になっており、どんなファイルも送り受けできます(PCやセキュリティソフトの設定によっては、遮断されることもあるので事前にご確認ください)。

セキュリティの観点や、取り扱うアプリを持っていないファイルは受け取りたくないなどの理由で、ファイルの種類を絞りたいこともあるでしょう。たとえば、文書ファイルはPDF、画像はJPEGとPNGだけにしたいという場合です。LiveAgentでは、お客さまが送信するファイルの種類を制限することもできます(下図は設定画面)。

■お客さまが送信するファイルの種類を制限

チャットでのお客さま対応の効率を上げたいみなさま、チャット中のファイル送受信を活用してみませんか？ LiveAgentなら、接客スタッフとエンドユーザさまの両方がファイルを送受信できます。ぜひLiveAgentの無料トライアルで、ご自身でビジネスクラスのチャットとファイル送受信をお試しください。

