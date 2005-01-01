資料請求
お見積
Site Search
現在位置
SSL/TLSのジオトラスト ホーム > サポート > マニュアル > CSRの生成方法 > Microsoft IIS 7.0 CSR生成手順 (新規)

フェールラーベン リュックサック No.21 ミディアム バックパック（Fjallraven Rucksack No.21 Medium Backpack） ダークオリーブ（濃緑） [在庫有：12月23日頃お届け] Black/Blue 大胸筋 （ゼット）最も優遇！

フェールラーベン リュックサック No.21 ミディアム バックパック（Fjallraven Rucksack No.21 Medium Backpack） ダークオリーブ（濃緑） [在庫有：12月23日頃お届け] Black/Blue 大胸筋 （ゼット）は大バーゲン中！

  1. Microsoft IIS 7.0 / 7.5を起動し、「機能ビュー」から「サーバ証明書」を選択します。
    （「管理ツール」→「インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャ」）

  2. サーバ証明書の機能ビューの右側「操作」メニューから、「証明書の要求の作成…」を選択します。

  3. 識別名プロパティを入力する画面が表示されます。
    ディスティングイッシュネーム情報を順に入力していきます。

    • 【一般名】 コモンネーム（SSL/TLS接続の際のURL：FQDN）を入力します。
    • 【組織】 サーバID申請団体の 正式英語組織名（会社名・団体名）を入力します（例：Symantec Website Security G.K.）。
    • 【組織単位】 部門名・部署名など、任意の判別文字列を入力します（例：Web Sales、Service1 など） アンダーアーマー レディース 野球 スポーツ Under Armour Women's C-LO MCS Softball Cleats BlackWhite。
    • 【市区町村】 市区町村名をローマ字表記で入力します（例：Chuo-ku）。。
    • 【都道府県】 都道府県名をローマ字表記で入力します（例：Tokyo） 20％OFF 84cm 690g平均 セミトップバランス バット CF9(ゴム3号) ディマリニ ソフトボール 3号 一般 中高校女子～高校男子向け コンポジット ダークグレー WTDXJSQFI 8469-17 2017年NEWモデル。
    • 【国/地域 】 JP/日本 を選択します。

    全ての情報を入力後、「次へ」をクリックします。

  4. 暗号化サービスプロバイダのプロパティ画面が表示されます 【スーパーセール！ポイント10倍】【ラバーダンベル】ＦｉｔｎｅｓｓＰｏｒｔ　ラバーダンベル６０ｋｇ（２個１組）。
    「Microsoft RSA Schannel Cryptographic Provide」を選択し、「ビット長」でこれから生成する公開鍵の鍵長（2048）を選択して「次へ」をクリックします。

  5. CSRを保存するディレクトリ、ファイル名を入力する画面が表示されます。
    任意のパス、ファイル名を指定し、［終了］をクリックします（例：C:\csr2008.txt）。

  6. 指定したパス、ファイル名で生成したCSRがテキストファイルとして保存されます。
    生成したCSRは、ストアフロントの申請情報入力画面に貼り付けます。

    • ※ このCSRはサンプルです。申請には利用できません。

Step 2：キーペア（秘密鍵・公開鍵）のバックアップ

IIS 7.0は、ジオトラスト クイックSSL プレミアムのインストールが完了するまでの間、キーペアのバックアップを取れない仕様です。
このため、取得したジオトラスト クイックSSL プレミアムをインストールしてバックアップするまで、保留中の要求に影響を与える変更を加えないよう、充分に注意してください 。

フェールラーベン リュックサック No.21 ミディアム バックパック（Fjallraven Rucksack No.21 Medium Backpack） ダークオリーブ（濃緑） [在庫有：12月23日頃お届け] Black/Blue 大胸筋 （ゼット）価格は安く

  1. 「Step 1：キーペアとCSRの生成」 手順でCSRを生成したサイトには、保留中の要求（キーペア情報）が作成されています SUUNTO スント TRAVERSEAMBER S021844000 フィットネス トレーニングスポーツ器具体力測定器 激安格安バーゲンセール特価企画。
  2. キーペアは、CSRを生成するたびに新しく作り直されます。
  3. 申請のCSRを生成した際に作成された保留中の要求に対してのみ、ジオトラスト クイックSSL プレミアムをインストールできます。
  4. 保留中の要求を削除したり、保留中の要求に影響を与える変更を加えてしまうと、取得したジオトラスト クイックSSL プレミアムをインストールできなくなります。

サポート

SSL/TLSの導入をお考えなら純増数No.1のジオトラストにお任せください 最強の飛距離を体感！ミズノ　軟式一般用　複合カーボンバットビヨンドマックス メガキング２１ＣＪＢＲ１１８８４　84ｃｍ/740ｇ　84ｃｍ/760ｇ。
ジオトラストは、世界最大の低価格SSLサーバ証明書の認証機関であり、シマンテックグループとしての信頼と実績が豊富です。
シマンテック・ウェブサイトセキュリティでは上位製品の企業実在性認証型のSSLサーバ証明書を提供しています。。。

Copyright ©フェールラーベン リュックサック No.21 ミディアム バックパック（Fjallraven Rucksack No.21 Medium Backpack） ダークオリーブ（濃緑） [在庫有：12月23日頃お届け] All Rights Reserved.フェールラーベン リュックサック No.21 ミディアム バックパック（Fjallraven Rucksack No.21 Medium Backpack） ダークオリーブ（濃緑） [在庫有：12月23日頃お届け] All Rights Reserved. GeoTrust Japan, Inc. All Rights Reserved.

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-5103