ニチマ『堀江ゼミ』特別講師 堀江一眞先生の熱い講座が体験できる夏の特別レッスンです！

未体験の方はぜひお早めのご予約を！！

■堀江一眞先生

主な出演作品

「夏目友人帳」 田沼要役

「フェアリーテイル」 ナディ・ラスティローズ役

「S・A～スペシャル・エー～」 辻竜役

「デュラララ‼」 矢霧誠二役

「グラール騎士団Evoked THE Beginning Black」 レグルス役

など、他多数出演

