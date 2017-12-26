【an ドレス】【S・Mサイズ】【送料無料】アン ミニドレス【GMS-V146】 ビクトリア （la.f…） ペインターパンツ無料ネット＆店舗販売新作続々入荷中

ご‐ぞんじ【御存じ】

知っていらっしゃること。御承知。「―のとおり」「彼の住所を―の方は知らせてください」



ごぞんじ2 【御存じ】

［1］ 相手が知っていらっしゃること。また、世間周知のこと。

―のような有り様です

［2］ 知っている人。知人。

〔補説〕 「御存知」とも書く

→（句）御存じより



1. 尊敬語の接頭語を「ご」と書くか「御」と書くか。

2. 「ぞんじ」の部分を「存じ」と書くか「存知」と書くか。



「ごぞんじ」を漢字で表記しようとすると、タイトルに挙げたように、色々な書き方が考えられます。どの表記を採用すべきか、迷う方も多いのではないでしょうか。まずは、YAHOO辞書で調べてみることにしましょう。＜大辞泉＞＜大辞林＞これらを見て頂くと分かる通り、どちらの辞書でも、見出し語としての漢字の表記は「御存じ」となっています。比較的知名度の高い2つの辞書で同じ表記となっているので、一応、「正しい」とされる表記は「御存じ」であるとして良いと思います。とりあえずの結論は出ましたが、私は、これを知った上でも、今まで使っていた「ご存知」という表記が一番分かりやすく感じるので、これを使い続けるつもりです。以下、その理由を説明します。タイトルに4種類の表記を挙げていますが、これらは、次の2つのパターンの組み合わせです。1については、文化庁の公用文における漢字使用についての認識を踏まえると、「ごぞんじ」の場合は「御」を使うのが正しいことになります。以下は、

ウ 次の接頭語は，その接頭語が付く語を漢字で書く場合は，原則として，漢字で書き，その接頭語が付く語を仮名で書く場合は，原則として，仮名で書く。

＜例＞

御案内，御調査，ごあいさつ，ごべんたつ



a. 「存じ」 - 動詞「存じる」の連用形

b. 「存知」 - 「存知（ぞんち）」の発音が訛って「ぞんじ」になったもの



お送りした書類は、もう 、ご拝見いただけましたか？



、昭和56年10月1日の事務次官等会議申合せ「公用文における漢字使用等について」からの引用です。私は「ご」とひらがなで書く方が、それに続く漢字との境界が分かりやすいと思うので、このルールを知りつつも、やはり、「ご案内」「ご調査」と書きます。これについて、詳しくは、次の記事をご参照下さい。さて、次に2の方です。これは、言葉の成り立ちの解釈によって、次の通り分かれるのだと思います。辞書の表記が「ご存じ」となっているということは、成り立ちはaだとされているのでしょうかね。これについては、詳しいところは分かりませんが、おそらく、そういうことなのでしょう。まあ、これについては、とりあえず、どちらでも良いです。私が「ご存知」の表記を使いたい理由は、上のbの成り立ちを信じているとか、そういった理由では全くありません。「ご存知」は、成り立ちいかんの問題とは無関係に、ひとつの独立した単語のように認識されると思います。その場合、「ご存じ」とひらがなで終わっているより、「ご存知」と漢字で終わっている方が、単純に座りが良いから、というだけです。結論として、いわゆる「正しい表記」を目指す人は、「御存じ」を使うのが良いと思います。私は、実用性において最も優れていると判断した「ご存知」を使い続けます。さて、表記についてはこれで良いですね。ここで、先程の成り立ちの話について、もう少し考えてみましょう。辞書の表記から考えると、「ごぞんじ」という言葉は、先のaの形で成り立ったらしいと思われます。でも、「ご」という接頭語が付くのは TRU TRUSSARDI レディース PANTS 送料無料 Light pink Casual pants、漢語の熟語である「存知」に付く方が自然ですよね。「存じる」という動詞の連用形なら、「お」が付いて「お存じ」になるはずです。例えば、「考える」という動詞で同様の表現をする場合、「ご考え」ではなく「お考え」となりますよね。そう考えると、bの成り立ちだと考える方が自然な気がするのですが……。さらに、「存じる」に「ご」が付いて尊敬語になったと考えると Fj?llr?ven レディース パンツ 送料無料 Navy High Coast Tights、ひとつ困った問題が発生してきます。「存じる」は「思う」の謙譲語です。その連用形に「ご」を付けて尊敬語にするのは正しいのでしょうか？これは、例えば ベッツィアンドアダム レディース ドレス パーティドレス【Betsy & Adam Lace Ruffle Off-The-Shoulder Mermaid Gown】Black、「拝見する」という謙譲語に「ご」を付けて、といった感じで使うのと同様の、、いわゆる「誤用」だということになってしまいます。これについては Chinti and Parker レディース ドレス ワンピース 送料無料 Ivory/Navy Cherry Breton Dress、次の記事で考えてみることにしましょう。

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