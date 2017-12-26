【Daggers】ダガーズ【Daggers Eddie Reategui Model】9.25inch DD-106【スケート】デッキ ＺＥＢＣＯ 【カスタム対応可】 ジュニア公式オンラインストア

養老鉄道 薬膳列車

運 転 日 ：隔週木曜日と土曜日

（繁忙期は毎週木曜日と土曜日）

料 金：5,000円

（養老鉄道特別メニュー養老薬膳[デザート付] 左用 2017 SRIXON Z H65 HYBRIDスリクソン レフティー Z H65 ハイブリッドMiyazaki Kaula 7 for HYBRID シャフト日本正規品 【PROCEED_JP-16/プロシード_JP-16_アイアン】【5I-AW(アイアン単品)】【PROJECT_X_LZ/プロジェクトX_LZ】【トゥルーテンパー】【JUSTICK/ジャスティック】【OVDカスタム】【OVDオリジナル/代引NG】【05P26Mar16】 ブライアンモデルラケット・ラケットバッグ限定セット／ラケット（7T44K）・ラケットバッグ（6P873）《プリンス テニス その他》、、

養老線1日フリー乗車券代金込)

（小児は4,500円）

受付人員：毎回最大40名（最少催行人員15名）

お問い合わせ：養老鉄道総務企画課

0584-78-3400

※予約の締切は 三和体育 SANWATAIKU テニス審判台 ST S-2005 【 設備 用具 球技用品 審判台 】 【送料無料】ヨネックス（YONEX） ユニウィンドウォーマーシャツ ホワイト 70050 【テニスウェア バドミントンウェア メンズ レディース トレーニング】 、、 、、前週の木曜日です。 、、前週の木曜日です。 ※車両検査等の都合により運転しない日が

ありますので事前にご確認ください。