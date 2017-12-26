【Daggers】ダガーズ【Daggers Eddie Reategui Model】9.25inch DD-106【スケート】デッキ ＺＥＢＣＯ 【カスタム対応可】 ジュニア公式オンラインストア

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養老鉄道　薬膳列車

運 転 日 ：隔週木曜日と土曜日
　　　　　（繁忙期は毎週木曜日と土曜日）

料　　金：5,000円
　　　　（養老鉄道特別メニュー養老薬膳[デザート付] 左用　2017 SRIXON Z H65 HYBRIDスリクソン　レフティー　Z H65 ハイブリッドMiyazaki Kaula 7 for HYBRID シャフト日本正規品 【PROCEED_JP-16/プロシード_JP-16_アイアン】【5I-AW(アイアン単品)】【PROJECT_X_LZ/プロジェクトX_LZ】【トゥルーテンパー】【JUSTICK/ジャスティック】【OVDカスタム】【OVDオリジナル/代引NG】【05P26Mar16】 ブライアンモデルラケット・ラケットバッグ限定セット／ラケット（7T44K）・ラケットバッグ（6P873）《プリンス テニス その他》、、
　　　　　養老線1日フリー乗車券代金込)
　　　　（小児は4,500円）

受付人員：毎回最大40名（最少催行人員15名）

お問い合わせ：養老鉄道総務企画課
　　　　　　　0584-78-3400


※予約の締切は 三和体育 SANWATAIKU テニス審判台 ST S-2005 【 設備 用具 球技用品 審判台 】 【送料無料】ヨネックス（YONEX） ユニウィンドウォーマーシャツ ホワイト 70050 【テニスウェア バドミントンウェア メンズ レディース トレーニング】 、、

、、前週の木曜日です。

※車両検査等の都合により運転しない日が
ありますので事前にご確認ください。

平成29年 8月17日  午前10:08  現在

養老鉄道 薬膳列車　予約空き情報
運行日 12:45～13:54
桑名　→　大垣		 11:46～12:57
大垣　→　桑名		 備考
平成29年 8月24日(木) ビストロ薬膳！サマーキャンペーン！！大人3,500円　催行決定
平成29年 8月26日() ビストロ薬膳！サマーキャンペーン！！大人3,500円　催行決定
平成29年 9月9日()
平成29年 9月14日(木) 催行決定
平成29年 9月23日() 催行決定
平成29年 9月28日(木)
平成29年 10月6日(金)
平成29年 10月7日()
平成29年 10月12日(木)
平成29年 10月21日() 催行決定
平成29年 10月26日(木)

○ … 空席あり　　　△ … 残りわずか　　　満 … 満席



〒503-0973 岐阜県大垣市木戸町910番地
TEL：0584-78-3400
FAX：0584-78-3499
(受付時間 平日9:00～18:00)

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