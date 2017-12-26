 >  >  > 1.STATE ワンステート レディース 女性用 ファッション ドレス 1.STATE ワンステート Off Shoulder Maxi w/ Drawstring - Rich Black

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2017-12-26
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A：通常の製作日数は概ね３５日～４８日（発注～入庫まで）ですが、別途、特急製作がございます。 特急製作日数は概ね２３日前後（発注～入庫まで）になりますが 、この場合、、、割増料金として１０,０００円（税抜）が別途必要になります。
※特急製作により品質が低下することはございません。
※提携工場の混雑具合によっては特急製作をお受けできない場合もございます。
事前にお問い合わせくださいませ。

　
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