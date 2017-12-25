Givenchy レディース 旅行バッグ トラベルケース 送料無料 red Bambi Clutch ラブモスキーノ ３個セット 大人アウトレット

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by okakensanta » 2007年6月21日(木) 13:38

いつもお世話になっております。

この度、CMSDを利用してCD等の商品紹介サイトを依頼されました。

ただ、要望の中に

・今月新作一覧
・来月新作一覧
・再来月新作一覧

という機能を付けて欲しいというものがあり、
上記がCMSDで実現可能なのか悩んでおります。。

絞込み機能で可能なのか 【40%】LOLO[ロロ]ノッチドカラーシャツ 定価18000円 イースト レディース ワンピース・ドレス パーティードレス【Handblock Print Miriam Dress】indigo。
また、どのようにしたら実現できるのか TWENTY EASY by KAOS レディース DRESSES 送料無料 Azure Knee-length dress 。

をお聞きしたくメッセージさせて頂きました。

私としては、
<data name="release" type="date" caption="発売日" />
を使うのだろうという予測しか付きません。

どうやって、今の月を取得するのか。　 　今月新作一覧
来月・再来月の表示はどうやるのか Maaji レディース スポーツウェア カジュアル 送料無料 Black Waves Hoodie。　 　来月新作一覧、再来月一覧

お教え頂けると幸いです。
okakensanta
アクティブユーザー
 
記事: 26
登録日時: 2006年8月29日(火) 10:28
ページトップ

by tsu » 2007年6月21日(木) 14:34

okakenさん

現行バージョンより、xslt側から現在日時の取得が可能となってます。

今月は以下で取得可能です。
コード: 全て選択
<xsl:value-of select="/*/today/@month" />

来月などはこんな感じでいけそうです。
コード: 全て選択
<xsl:value-of select="/*/today/@month - 1" />


これを<data name="release" type="date" caption="発売日" />と比較すれば実現可能かと思います。
tsu
パワーユーザー
 
記事: 208
登録日時: 2006年1月16日(月) 12:00
お住まい: さいたま
ページトップ

by tsu » 2007年7月19日(木) 02:16

読み直したらかなりおかしいことを書いていました ZELOS メンズ パンツ 送料無料 Grey Heather Big & Tall Air Rush Active Pant with Taping。お恥ずかしい
コード: 全て選択
<xsl:value-of select="/*/today/@month -1" />

としてしまうと1月だったら0月になっちゃいますよね。0月の次は-1月と。


ようは、今月を基準にして来月と再来月という値を取得したいわけですから、
今月 - 発売日 = 0であれば今月
今月 - 発売日 = -1であれば来月
今月 - 発売日 = -2であれば再来月
とすれば問題ないですよね、、、。はぁ。
ということで、静的な絞り込みのサンプルを作ってみました。。。
コード: 全て選択
<xsl:template match="entrylist">
　<xsl:variable name="toyear" select="/*/today/@year" />
　<xsl:variable name="tomonth" select="/*/today/@month" />
　<h3>今月の新作一覧</h3>
　<xsl:for-each select="entry">
　　<xsl:if test="($toyear = year) and (($tomonth - release ) = 0)">
　　　<div>
　　　　<h4>作品タイトル：<xsl:value-of select="title" /></h4>
　　　　<p style="font-size : 0.8em ; ">発売日：<xsl:value-of select="concat(year , '年' , month , '月' )" /></p>
　　　　<div>作品紹介：<xsl:value-of select="description" /></div>
　　　</div>
　　</xsl:if>
　</xsl:for-each>
</xsl:template>


上記の実行例（適当に書いたXMLを使ってます）
http://cmsd.pdy.jp/refcmsd/sample/date/date2.xml
tsu
パワーユーザー
 
記事: 208
登録日時: 2006年1月16日(月) 12:00
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