ラメイド レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Rachel Dress】Black ローナジェーン 10％OFF】 beige時間限定で、お見逃しないように！

昨日から今週一杯、夏季休暇です(^^)。今日やっと、仮歯からちゃんとした（？）歯になりました。朝イチで歯医者に行き、少し違和感はありましたが夜には気にならなくなっていたので、ひと安心。あともう一回行って、噛み合わせの最終チェックと研磨です。。長かった…。昨日はほぼ開店と同時に某家電量販店に行き、SIMフリーのカードを即日発行してもらってきました (八寸帯)洗える仕立て上がり (ベージュ地/楽器模様)No,57 お仕立て上がり おしゃれ 帯 洗える。一番乗りだったので、MNPも含めて30分くらいで出来上がり。

家に帰って早速セット＆設定。思ったより簡単でした。これで今更ながらスマホ（iPhone）ユーザーです 。iPadを使っていたので操作にさほど問題はないですが、これで電話をするのは抵抗あるなぁ。哲はカミサンの手作りご飯を食べて、体重が戻ってきました。食は細くなっていますが、1日の食事回数を増やして食事量をキープ。一時ひどかった咳も何故か治まって、落ち着いた毎日です。最近すっかりカミサンっ子になって、ちょっとサビシイ…。明日は部屋の片付け、日曜日はマンションの理事会。あぁ夏季休暇が淡々と過ぎてゆく（泣）。