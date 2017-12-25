ラメイド レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Rachel Dress】Black ローナジェーン 10％OFF】 beige時間限定で、お見逃しないように！

日々の出来事、思ったこと、感じたことを、不定期にダラダラと書いていきます。

進捗。16歳になりました。 ブログトップ

ラメイド レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Rachel Dress】Black ローナジェーン 10％OFF】 beigeがお買い得

昨日から今週一杯、夏季休暇です(^^)。

今日やっと、仮歯からちゃんとした（？）歯になりました。
朝イチで歯医者に行き、少し違和感はありましたが
夜には気にならなくなっていたので、ひと安心。
あともう一回行って、噛み合わせの最終チェックと研磨です。。
長かった…。

昨日はほぼ開店と同時に某家電量販店に行き、
SIMフリーのカードを即日発行してもらってきました (八寸帯)洗える仕立て上がり (ベージュ地/楽器模様)No,57 お仕立て上がり おしゃれ 帯 洗える。
一番乗りだったので、MNPも含めて30分くらいで出来上がり。


家に帰って早速セット＆設定。思ったより簡単でした。
これで今更ながらスマホ（iPhone）ユーザーです 。
iPadを使っていたので操作にさほど問題はないですが、
これで電話をするのは抵抗あるなぁ。

哲はカミサンの手作りご飯を食べて、体重が戻ってきました。
食は細くなっていますが、1日の食事回数を増やして
食事量をキープ。
一時ひどかった咳も何故か治まって、落ち着いた毎日です。
最近すっかりカミサンっ子になって、ちょっとサビシイ…。

明日は部屋の片付け、日曜日はマンションの理事会。
あぁ夏季休暇が淡々と過ぎてゆく（泣）。
13400【上質生地　日本生地】袷せ着物　仕立て上り【Ｍ　袷せ】プレタ　洗える着物　レディース　洗える【Mサイズ】袷　着物　小紋　冬　国内染め　チェック【メール便不可】appk601（1）【02P03Dec16】
2017-08-03 23:59  nice!(3)  コメント(2) 
共通テーマ：日記・雑感
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください 【西陣まいづる】　夏用　紗織　紗袋帯　「透紋紗」黒地。

nice! 3【スーパーSALE 10%OFF】ひさかたろまん 正絹 半幅帯 仕立て上がり お洒落な黒鳥柄 白茶色 黒色 柳色 新品 d404r

コメント 2

歯、おめでとうございます（笑）
哲くん復活！！　良かった良かった

by jewel (2017-08-04 15:17) 

>ｊｅｗｅｌさん、こんばんは！
歯は親知らずを抜いたところがまだ塞がっていないので
そこからキーンとしみたりします。時間が解決ですね。
哲も調子が良かったり悪かったりです。
穏やかに過ごしてほしいです(^^)。

by ごんぞう (2017-08-13 23:15) 

コメントを書く

コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前：
URL：
コメント：
画像認証：
下の画像に表示されている文字を入力してください。

進捗。16歳になりました。 ブログトップ

ラメイド レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Rachel Dress】Black ローナジェーン 10％OFF】 beigeネットセーフ！

早いもので、もう12年！

ごんぞう さん

nice!2602
記事 1233
テーマ 日記・雑感
プロフィール
ブログを紹介する ブログを紹介する

ログインすると自身のブログで本ブログを紹介できます

カレンダー

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

最新記事一覧

最近のコメント

ごんぞう さんがコメントした記事

RUN

【2016～2017シーズン】
2016年3月6日
　　三浦国際市民マラソン
2016年5月29日
　　山中湖ロードレース
2016年12月4日
　　はだの丹沢水無川マラソン
2017年2月5日
　　神奈川マラソン　← DNS
2017年3月5日
　　三浦国際市民マラソン　← DNS
2017年5月28日
　　山中湖ロードレース

月別表示

検索ボックス

ごんぞう さんの記事から
ブログを作って読者登録

このブログの更新情報が届きます

すでにブログをお持ちの方は[こちら]
読者になる(RSSに登録)
RSS1.0 | RSS2.0
スマートフォン専用ページを表示

使い方 - Q&A

So-netトップ - ブログ - ソネットポイント

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-774