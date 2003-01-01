【湯もみ加工無料】【ラベル交換可能】久保田スラッガー硬式キャッチャーミットKCB サイズ: 【ポイント2倍商品】 (海外取寄せ品)を海外通販

新版【湯もみ加工無料】【ラベル交換可能】久保田スラッガー硬式キャッチャーミットKCB サイズ: 【ポイント2倍商品】 (海外取寄せ品)

新版【湯もみ加工無料】【ラベル交換可能】久保田スラッガー硬式キャッチャーミットKCB サイズ: 【ポイント2倍商品】 (海外取寄せ品)

開発品

ＮＣネジ研削盤

ＡＴＧ-５０

はめあいはもちろんのこと高速回転するスピンドルはネジ部のフレ精度で、振動・回転精度に大きく影響を与えてしまう場合があります 。 。スピンドルシャフト・ベアリングハウジング類の精密ネジ部を研削で高精度に仕上げます。

センター穴研削盤

ＡＣＧ-１００

スピンドルシャフトをフレ無く高精度に仕上げるためには、センター穴を正確に仕上げる必要があります。センターワーク円筒研削の精度向上を図るために加工物のセンター穴を研磨する機械です。

。。。

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-1788