 >  >  > アブガルシア ワールドモンスター WMSC-762H ABU World Monster 【大型商品】

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チケットを取得したスマホ、タブレットの機種変更、紛失、故障に関しましては再発行の対応は出来ませんのでご了承ください。

DAM CHANNELアプリはアンインストールしないようにくれぐれもご注意ください。間違えてアンインストールした場合は再発行は出来かねますのでご了承ください。

スクリーンショットでの受付はできません。必ずアプリを起動した状態でリストバンド交換所へ来て頂くようご準備をお願い致します。

無料チケットはお一人様入場につき1枚必要になります。

高校生までのお子様は保護者同伴で２名まで入場可能です。(必ず一緒にご入場をお願いします)

チケットの譲渡＆転売は難く禁止致します Nux V Ankle Pant - Women's Paradise Tie Dye アウトドア レディース 女性用 パンツ ズボン タイツ。（スマホ、タブレット、往復ハガキ全て）不正に取得されたチケットではご入場出来ません 木製レーキ アルミ柄 80cm 組立式 12本組 トンボ グラウンド 野球 テニス 整備。

取得時のコード番号は入場時の整列順とは関係ございません。

事前に販売しておりましたエクスプレスTシャツを購入されているお客様は申し込み不要です ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【送料無料】【SHIMANO】（シマノ）XTR FD-M9000-L フロントディレーラー(3x11S)【FD】【自転車 パーツ】(IFDM9000LX6)。

往復ハガキでのご応募は3/27をもって終了しております。

無料チケット取得時のアンケートはあくまでアンケートですので誤って回答されていても問題ございませんので御安心ください コア AEROX ライザーバー【ライザーハンドル】【KORE】。

アンインストールした場合、再発行は出来かねます。

また、スクリーンショットでのご入場は無効となりますので予めご了承ください。

また、スクリーンショットでのご入場は無効となりますので予めご了承ください。 アプリが消えてしまった場合、入場コードの復元ができません。

バックアップされた際も、アプリの移行ができませんのでご注意ください。

バックアップされた際も、アプリの移行ができませんのでご注意ください。 スマホをお持ちでない未就学児童ならびに小学生、中学生、高校生(※学生証持参)は保護者(20歳以上)1名につき2名までチケットは不要です。

必ず一緒にご入場をお願いします。

必ず一緒にご入場をお願いします。 往復はがきの返信は5月上旬～随時お送りさせて頂きます。

※締め切り後のハガキは受付できません。

なお上記、よくあるお問い合わせと同じご質問があった場合は実行委員が苦笑いで「ちゃんと読めよ〜！」って思いながら返信致しますのでご了承くださいませ。お問い合わせはこちら。

※事前に販売しておりましたエクスプレスTシャツを購入されているお客様は申し込み不要です。

※なお、チケット画面のスクリーンショットではご入場できません。

当日必ずアプリを起動できるようにご準備お願い致します

●タイプ：BC

●継数：※1

●全長(ft／cm)：7’6”／228

●仕舞(cm)：189

●標準自重(g)：286

●先径(mm)／元径(mm)：2.40／17.0

●ルアー(oz)：Max 300g

●PEライン(号)：6-10

●ライン(lb)：MAX 40

●使用材料：カーボン91％、グラス9％

●パワー：H(ヘビー)

●テーパー／アクション：RF(レギュラーファースト)

●製法：チューブラ



世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペックを実現した「モンスターハントロッド」。



バラマンディ、ピラルク、ガーパイクにレッドテールキャットなどの世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペックを実現した「モンスターハントロッド」。



10g～300gまでのルアーを精度よくキャストでき、繊細に操作できるファーストアクションのロッドは、グラスコンポジットのブランクスに「Xカーボンテープ」を採用することで、大型モンスターフィッシュとのファイトに対応できる強靭なパワーを実現しています（破断テスト14kgをクリア）。



また持ち運び時のコンパクト性も考慮してグリップ脱着式を採用し、いつでも、どこでも モンスターフィッシュを相手に、最高のルアーゲームを楽しむことができます。

お取り寄せ対応：2～7営業日

※チケット取得後もDAM CHANNELアプリはアンインストールしないようにくれぐれもご注意ください 【店内全品ポイント10倍＆クーポン※カード決済＆要エントリー開催中】【送料無料】SHIMANO(シマノ)Deore XT BL-M785 レバー左右セット ホース・オイル付属。

間違えてアンインストールされた場合は再度、ストアから取得、チケットも再取得になります。

スマートフォンを機種変更した場合も無効となりますので、ご注意ください。

※スマホ・タブレットをお持ちでない方は、今回は受付できません。

1人でも多くの方にご来場頂く為に以上の注意事項を厳守お願い致します。