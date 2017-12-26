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ハードディスクドライブのトラブルやパーティションデータ消失トラブルを解決する復元ソフト。従来のデータ復元ソフトでは解決が困難だった、情報が読み込めなくなってしまったドライブやパーティション情報を失った領域をスキャンしてドライブをまるごと復元するソフトです。
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「違うドライブを消してしまった」「Dドライブが突然見えなくなった」「起動しなくなった」
「誤ってパーティションを消してしまった」「"不明なパーティション"と表示された」
「"フォーマットしてください"と表示された」
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1台のハードディスクをパーティションで区切り クイックシルバー メンズ パーカー＆スウェット アウター Quiksilver Men's Keller Sherpa Polar Fleece Full Zip Hoodie DarkGreyHeather、複数のドライブとして使うには ヴィスラ メンズ トップス スウェット・トレーナー【Rockaway Crew Sweatshirts】Dark Olive、、ドライブ情報を作成しなければなりません。このドライブ情報を例えるなら テッドベーカー メンズ ポロシャツ トップス Ted Baker London Polol Cuff Links Black 、個々のファイルのありかを記した地図のようなもの。何らかのトラブルでドライブ情報が失われると、ファイルもドライブも認識されなくなってしまいます。個々のファイルが無事な場合 John Smedley メンズ Polo Shirts 送料無料 Noah polo shirt HTC【♯53”Custom.StudsBelt”1.5inch”stingray/Black】【HTC#53カスタムスタッズベルト”スティングレイ”ブラック】、破損したドライブ情報さえ復元すればOKです。
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ドライブ情報が消えたパソコンにドライブが付いていなかった！等という場合も増えてきました。せっかく購入したのにドライブがなくて使えないと言うことがないように2つの方法を提供しています。
『USBメモリ版』は、、プログラムをインストールをするとUSBブートが可能なプログラム作成ツールを同梱しています。別のパソコンにインストールをしてUSBメモリ版を作成し復元したいパソコンでUSBブートを行うと言う方法が可能です。
『プログラムのダウンロード』
ドライブがないパソコンしかお持ちでない場合でも MAISON MARGIELA メンズ シャツ 送料無料 Slate blue Patterned shirt Brimarts メンズ Lacedshoes 送料無料 black Brogue Shoes Shoes Men Brimarts、下記の箇所からプログラムをダウンロードしてインストールすることが可能です。
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例えば
、1つのハードディスク上で「複数パーティションを作成している」 JIL SANDER メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Dark green Turtleneck、「パーティションを何度も設定し直している」場合 ENTRE AMIS メンズ Jeans and Denim 送料無料 Blue Denim pants、複数の復元候補が検出できます。アンドゥ機能を使えば、目的のドライブ状態になるまで チェスターコート メンズ オーバーコート コート ロング丈 コーデュロイ ビッグシルエット オーバーサイズ 無地 [zip-cs]【br8063】 ／ ZIP ジップ 秋 秋物 秋服 冬服 冬物 冬 秋冬 メンズファッション 送料無料、何度でも復元の「やり直し」ができます。
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●内蔵ハードディスクに対応：IDE/SCSI/SATA/SATA2などの規格に対応しています。
● USB接続の外付けハードディスクに対応
● 2TBハードディスクに対応
● SSDに対応
● ハードウェアRAIDに対応
● USBメモリにも対応
●対応ファームウェア ： BIOS
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別のパソコンでUSBブート作成機能を使用して「USBブート版」を作成することで コロンビア メンズ シャツ トップス Columbia Men's Bahama Long Sleeve Shirt Kelp テッドマン 長袖チェックシャツ TEDMANS tchs-100、問題の起きているパソコンのデータを復元することができます。
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