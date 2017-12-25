ことりっぷ京都・京阪沿線 衹園・伏見・貴船

京都・宇治市内の京阪沿線、叡山電車沿線の魅力をまとめた一冊です。京阪沿線は、衹園 K?HL Stealth Shirt - Short-Sleeve - Men's Black Koal アウトドア メンズ 男性用 シャツ Button-Down Shirts、清水寺、伏見稲荷大社や、平等院のある宇治にも好アクセスです。また叡山電車では貴船へも足を延ばせます。