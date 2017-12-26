Volcom ヴォルコム メンズ用 Solid Modern Fit 半袖Shirt トップス【送料無料】【代引不可】【不可】 オートミールSサイズ Coats KIKUCHI新作日本の激安販売



























～サイズについて～

体型から割り出し、お手持ちのお着物と同じサイズでのオーダーも可能です。



・≪体型から割り出し≫

身長・ヒップ（体の一番太いところ）・裄丈から寸法を割り出してお仕立て致します。

※裄丈の測り方



・≪寸法指定仕立て≫

お手持ちのお着物と同じ寸法でお仕立て致します。

以下の図を参考に、寸法を測っていただきます。



※ご注文後 、お仕立て寸法に関してのメールをご案内致します。



※商品の確認をご希望の場合は、表地の振袖のみとさせていただきます。予めご了承くださいませ。













