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DSQUARED2 メンズ Casual Jackets 送料無料 CAMEL NYLON BOMBER JACKET スニーカー (マウログリフォーニ) 新品☆MAURO激安優良店！

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DSQUARED2 メンズ Casual Jackets 送料無料 CAMEL NYLON BOMBER JACKET スニーカー (マウログリフォーニ) 新品☆MAURO【高い素材】

キミもポイントを集めて交換だ！
ゲット！トレジャーキャンペーン！
フューチャーカード バディファイトにランダム封入されている
『ゲット！トレジャーキャンペーン』の当たり券を集めて応募すると、
バディファイト特製グッズと交換できるぞ！
※郵送応募の他に、全国7ヶ所の「ブシロードTCGステーション」で景品の現地交換を行っております。

ゲット！トレジャーキャンペーン当たり券見本

1ポイント

▽バディファイト組立式デッキホルダー「いくぜ セオリー メンズ カジュアルパンツ ボトムス Theory 'Marlo New Tailor' Slim Fit Pants Navy、相棒！！」

▽バディファイト組立式デッキホルダー「フラッグマーク」

▽バディファイト組立式デッキホルダー「フラッグマーク モノクロ」

▽バディファイト組立式デッキホルダー「エクストリームホワイト」

▽バディファイト組立式デッキホルダー「冒険者」

▽バディファイトオフィシャルストレイジボックス「アルティメットブラック」

※カードなどは付属しておりません。

▽バディファイト オフィシャルストレイジボックス「バディファイト バッツ」

※カードなどは付属しておりません。

▽バディファイト オフィシャルストレイジボックス「フラッグマーク」

※カードなどは付属しておりません。

▽バディファイトオフィシャルストレイジボックス「BFブラック」

※カードなどは付属しておりません。

▽特製ライフカウンター第5弾

2ポイント

▽スリーブ第13弾「the Chaos」55枚

※スリーブサイズ：横67mm×縦92mm サンドロ メンズ カジュアルパンツ ボトムス tapered birdseye wool trousers NAVY_BLUE、ヴァンガードのカードとはサイズが異なります。ご注意ください。
郵送受付開始：8月3日(木)
TCGステーション交換：8月5日(土)
郵送受付分発送開始：8月7日(月)

▽「フューチャーカード バディファイト バッツ」55枚

※スリーブサイズ：横67mm×縦92mm、ヴァンガードのカードとはサイズが異なります。ご注意ください。

▽「フラッグマーク　モノクロ」55枚

※スリーブサイズ：横67mm×縦92mm、ヴァンガードのカードとはサイズが異なります。ご注意ください。

▽「フラッグマーク」55枚

※スリーブサイズ：横67mm×縦92mm、ヴァンガードのカードとはサイズが異なります。ご注意ください。

▽カード型アクリルキーホルダー

▽バディファイトネックストラップ

5ポイント

▽ちびパンダボックス

郵送受付開始：8月3日(木)
TCGステーション交換：8月5日(土)
郵送受付分発送開始：8月7日(月)

▽バディファイト2面プレイマット

応募方法

下記注意事項をよくご確認の上、『ゲット！トレジャーキャンペーン』の当たり券と必要事項を明記した紙を一緒に封筒に入れて、ご応募ください。
>>>応募用紙はこちら！

高質DSQUARED2 メンズ Casual Jackets 送料無料 CAMEL NYLON BOMBER JACKET スニーカー (マウログリフォーニ) 新品☆MAURO

1. 氏名（フリガナ）　　2. 郵便番号　　3. 住所　　
4. 電話番号（必ず連絡がつく番号）　5. 年齢
6. メールアドレス（ない場合は必ず電話番号の記入忘れが無いようにお願いします）
7. 希望景品の名称と希望数　　8. 同封した当たり券のポイント数
※封筒の裏にもご自分の住所、氏名の記入をお願い致します。

【送り先】

〒164-0012
中野坂上郵便局留
株式会社 ブシロード　ゲット!トレジャーキャンペーン

【個人情報について】

ご応募の際にいただきましたお客様の個人情報に関しては カレラ アイウェアー 一般 一般 メンズ レッド Carrera Eyewear Carrera Eyewear 62mm Sunglasses、景品の発送および、弊社商品企画の参考資料としてのみ使用し、ご本人の同意なしに第三者に提供することはありません。

【よくある質問】

Q ：当たり券を送る際に、送料はいくらかかりますか？
A ：配送方法により異なりますので、各配送業者へお問い合わせ下さい。
Q ：必要事項を書く紙はなんでもいいですか？
A ：特に指定はございませんが Billabong ビラボン トップス Standard Issue Polo Eggshell、必要事項がはっきりと分かるようご記入下さい。また、プリンター等で印字して頂いても構いません。ホームページに掲載の応募用紙をご利用頂いても構いません。
Q ：3ポイントの当たり券が当たりました。2ポイントの景品と交換したいのですが、

、余った1ポイントは返してもらえますか？
A ：いいえ、余ったポイントはお返しできませんので、予めぴったりのポイント数になるよう景品をお選び下さい。
もし、余りポイントが出てしまう場合は、1ポイント分の景品と交換して発送させて頂きます。

その他

Ribbed collar cuffs and hem

Front zip closure

One sleeve zip pocket

Two front snap button pockets

商品詳細
商品名 DSQUARED2 メンズ Casual Jackets 送料無料 CAMEL NYLON BOMBER JACKET
商品説明 Ribbed collar cuffs and hem Front zip closure One sleeve zip pocket Two front snap button pockets One internal snap button pocket Quilted nylon lining Sample size: 48
素材
サイズ 46 48 50 52 54
カラー CAMEL
サイズ照合票
Size Bust(cm) Waist(cm) LowHip(cm)
UK4 79 60 84
UK6 81.5 62.5 86.5
UK8 84 65 89
UK10 89 70 94
UK12 94 75 99
UK14 99 80 104
UK16 104 85 109
UK18 111 92 116
日本S 72-80 58-64 82-90
日本M 79-87 64-70 87-95
日本L 86-94 69-77 92-100
日本LL 93-101 77-85 97-105

＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください）

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★ご購入前に必ず下記をご確認ください★

【発送について】

☆ご注文後に海外店舗より買付を行いますので、発送まで10日～２週間前後の期間を頂いております。お時間に余裕をもってご注文ください。

☆配送期間は郵送事情等により遅延する場合がございます。

☆日本国内より配送致しますので関税はかかりません。

☆発送後【5営業日以内】に商品がご到着しない場合にはお早めにご連絡下さい

☆ブレゼント・ギフト包装等は承っておりません。

【キャンセル・ご返品について】

☆ご注文後のサイズ違い、イメージ違い等のお客様都合でのキャンセル・クレーム・返品は一切お断りさせていただきます。

☆海外からのお取り寄せとなりますので、ご交換・ご返品は一切お受けできかねます。

☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。

【商品について】

☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。

☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。

☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。

☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。

☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。

☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。

☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます

▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
在庫 × サイズ詳細
  サイズ
465
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
485
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
505
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
525
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
545
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
×・・・売り切れ

、不明点はブシロードユーザーサポートまでお問い合わせください。

【注意事項】

・当たり券には有効期限がございますので 全国 どこでも 送料無料 ！新作！【CUSHMAN】ウールカーディガン【クッシュマン】メンズ＆レディース Bagutta/バグッタ/【送料無料】ドレスシャツ ワイドカラー/ストライプ 長袖/コットン100％ 【メンズ】クーポンご利用でさらに990円OFF！、ご確認の上ご応募ください。
有効期限切れの当たり券ではご応募を受け付けることができませんのでご注意ください。
・当たり券の返却および、余ったポイントの返却は致しかねます。
また、ご応募頂いたあとのお客様都合による景品の変更はお受け致しかねます。
・当たり券の枚数不足や、必要事項の記入漏れ、郵便の料金不足、発送先住所等の
不備によって景品発送をいたしかねる場合がございます。必ず応募前にご確認下さい。
・当たり券を切り取るなどの加工や損傷、汚損が激しい場合 Calvin Klein メンズ コート 送料無料 Casaco com capuz、
ご応募を無効とさせていただく場合がございます。
・景品の数には限りがございますので、無くなり次第交換終了とさせて頂きます。
同時に多数のご応募があった際、景品の不足により、
ご希望の景品を発送致しかねる場合がございます。予めご了承ください。
・景品交換に何らかの問題があった場合、弊社キャンペーン担当より
ご記入頂いたお電話番号までご連絡させていただく場合がございます。
・配送事故による不着が起こる場合がございますので、

2017-12-26

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、配達記録等が残る方法
での郵送を推奨致します。なお、配達記録等が残らない方法での郵送の場合 LEVI'S PREMIUM リーバイス プレミアム 505-1524 505 REGULAR FIT RINSE リンス ワンウォッシュ デニム メンズ 505 ジーンズ アメリカ製 ドクターデニム【DR.DENIM】CLARK Organic Worn Black (1330125-A72) Men's　□、
弊社では一切の責任を負いかねます。
・景品発送に関しましては通常、 弊社到着より発送まで約10日から2週間ほどかかります。
混雑時・年末年始等は多少遅れる場合もございますので、予めご了承下さい。
・キャンペーンにご応募頂く際に、景品発送用の送料を同封して頂く必要はございません。
切手 正規取扱店 666 LEATHER VEST(レザーベスト) BLACK ブラック LVM-1、現金などは同封しないようお願いいたします。
・ゲット！トレジャーキャンペーン!!景品の発送は、、、日本国内に在住のお客様に限らせて頂いております。
The Get! Treasure Campaign is only limited to Japan’s domestic market.
Please contact the official distributors or shops in your country stated on http://bushiroad.fm under “Distributors” for the availability of this campaign .
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