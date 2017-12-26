Rawlings ローリングス Rawlings Official League Baseball NFHS メンズ ドルチェ Removableが激安価格出販売中

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● お支払に関するご注意 ● バス料金をお支払の際は、必ず予約画面の「お客様情報入力」でお選びいただいたお支払方法でのお支払いをお願いします。

どのお支払方法を選択されたかは、予約確認メールに記載していますので、必ずご確認ください。

お選びいただいた方法以外でお支払いただいた場合、お支払の確認を取ることが出来ません。

そのため、入金期限までにお支払の確認が取れず、ご予約が自動キャンセルとなります。どうぞご注意ください 。

お支払方法



インターネットからの予約の場合、お支払は『クレジットカード決済』・『コンビニ決済』・『銀行振込』がご利用いただけます。

お電話での予約の場合、お支払は『コンビニ決済』・『銀行振込』がご利用いただけます。

（電話ご予約の場合は、まことに勝手ながら『クレジット決済』はご利用いただけません。ご了承ください。 。）

●ご利用いただけるクレジットカード

●ご利用いただけるコンビニエンスストア

※クレジットカード決済・コンビニ決済は、(株)マアト様の決済システムを使用しております。※

●銀行振り込み 振込先

三井住友銀行 篠山（ササヤマ）支店

普通 3918832 青垣観光バス株式会社

お振込み依頼人名は「お申込み番号」「代表者氏名」でお願いいたします。 。

↓ 変更・取消（キャンセル）について



ご予約後、お客様のご都合での変更・取消（キャンセル）をされる場合、所定の手数料が発生いたします。

変更・キャンセルは弊社営業時間内にお電話でのみ承っております。



お電話の際はお申込み番号と代表者氏名、またはご出発日と代表者氏名をお伝え下さい。

※メールでの変更・キャンセルは承っておりませんのでご了承下さい。

～8日前 7日前～2日前 ご出発前日 ご出発当日（出発前） ご出発後

（または連絡無し） 無料 30％ 40％ 50％ 100％

※日程変更の場合、変更後の料金が安い日から高い日への変更となる場合は差額が必要となります。

但し、高い日から安い日への変更の場合のご返金はございませんので、予めご了承ください。

※受付日基準は弊社営業時間内とします。

↓ 返金について



キャンセル料と別途事務手数料￥540を差し引いて銀行振込でのご返金となります。。。