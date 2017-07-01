REDValentino レディース アパレル トップス 長袖のかぎ針編みのリボンシルクジョーゼットブラウス REDValentino Women's Apparel Tops Long-Sleeve Crocheted Ribbon Silk Georgette Blouse ジャケット 【Pure ◇軽くて温かな素材感に夢中♪│ブランドセレクション

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メニューのご紹介

身体に優しい、健康なとろ麦のメニューの一部をご紹介。

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    カラッと揚げた豆腐を京風のお出しでどうぞ。

    980円（税別）

    選択可
    日替わり

  • 鶏の塩麹からあげ黒酢添え

    塩麹で鶏肉がさらにジューシーになっています。黒酢のソースでお召し上がり下さい。

    1,180円（税別）

    選択可
    日替わり

  • ねばねばたっぷり

    ねばねば好きな方にお勧めです。

    950円（税別）

    選択可
    納豆
    山芋
    オクラ

  • 鶏の梅しそ巻きと海老フライ

    梅肉としそをチキンで巻いています。大振りの海老と味の変化をお楽しみ下さい フェラーリ レディース プランシングホース ポロ ライトブルー【送料無料】。

    1,380円（税別）

    選択可
    日替わり

  • 梅しそおろしのチキンかつ膳

    ヘルシーなチキンを梅しそおろしでさっぱりとお召上がり下さい。

    1,080円（税別）

    選択可
    日替わり

  • 漬けマグロのおひつご飯ととろろ

    お櫃にはもち麦ご飯が入っています。

    1,180円（税別）

    もち麦ご飯
    日替わり
    とろろ中付
    選択可

  • サーモンのおひつご飯ととろろ

    お櫃にはもち麦ご飯が入っています フォックスクラフト レディース カットソー トップス Foxcroft Taylor Non-Iron Stripe Cotton Shirt (Regular & Petite) Navy。。

    1,080円（税別）

    もち麦ご飯
    日替わり
    とろろ中付
    選択可

  • とろろと牛タン塩焼き

    牛タンは軽く火が通っておりますのでコンロで温めてお召し上がり下さい。

    1,580円（税別）

    選択可
    日替わり
    とろろ中付
    選択可

  • 美肌サラダ

    やまいもととうふの野菜サラダ。ミネラルと食物繊維がたっぷりです。

    1,080円（税別）

    選択可
    なし
    とろろ中付
    選択可

※店舗により価格や内容が異なることがございます Sperry レディース スニーカー 靴 送料無料 Charcoal Seacoast Striped Oxford Cloth。

ごはんをお選び下さい。

メニューによってはご飯をお選び頂けます Jumper 送料無料 JoulesNavySallyJumper。（おかわりはもち麦ご飯）

  • 麦もちご飯

    国産米ともち麦とのブレンドです。麦ご飯にはたんぱく質の代謝を助ける働きがあります、また麦飯の中に含まれている繊維の働きによって、腸内環境を整えるなどの効能もあり健康のためにぜひお召上がり下さい。

  • 雑穀米

    麦もちご飯にさらに雑穀をブレンドしております 。歯ごたえがあり、豊富な食物繊維とミネラルがより一層美容や健康に働きかけます。

  • しそじゃこご飯

    じゃこ山椒と細切りしそを麦もちご飯にトッピングしています。風味豊かな麦ご飯となっております Aerosoles レディース ヒールシューズ ヒールスニーカー 送料無料 Natural Eyelet Plum Tree。

とろろの種類とサイズお選び下さい。

  • だしとろろ

    長いもと山いもをあわせたとろろをカツオと昆布をベースに、当社オリジナルのだしで割り合わせています。

    。とろろ本来の味を楽しめる一品です。

    大 290円（税別） / 中 230円（税別） / 小 190円（税別）

  • 梅とろろ

    梅の酸味がきいたとろろです。 梅肉と、とろろのベストマッチをお楽しみください。

    大 290円（税別） / 中 230円（税別） / 小 190円（税別）

  • 明太子とろろ

    明太子のつぶつぶが嬉しくなるとろろです。とろろの味を明太子がより一層引き立てる、クセになる一品です。。。

    大 290円（税別） / 中 230円（税別） / 小 190円（税別）

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