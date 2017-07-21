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町内外にある『いまかねに関する様々な情報（今金食材にこだわった飲食店、今金産食材の販売店、今金にゆかりのある方が経営するお店など）』を皆様から提供いただいた情報をもとに整理して、町ホームページ上で紹介する新たなマップ情報です。町内外の方々と共有しながら、新たなつながりや便利ツールとして活用いただけます。

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フランス料理人 
 工藤 敏之
女優 
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元冬季五輪ボブスレー日本代表 
 鈴木 寛
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