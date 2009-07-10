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  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • .NET Framework 2.0、.NET Framework 2.0 SP1、または.NET Framework 2.0 SP2
  • WebAPサーバ：IIS 6.0(TERASOLUNA Server Framework for .NETを利用する場合)

Visual Studio 2008の場合

  • Microsoft Visual Studio Team System 2008 Development Edition
  • .NET Framework 2.0 SP2、または.NET Framework 3.5 SP1
  • WebAPサーバ：IIS 6.0(TERASOLUNA Server Framework for .NETを利用する場合)

併記されているバージョンを元に動作確認を行っていますが、このバージョン以外の環境での動作を制限するものではありません。
また、これらのインストール及び設定の手順については、別途Web上の利用ガイド等を参照してください。

なお、TERASOLUNA Server/Client Framework for .NETが提供する入力値検証機能では、内部でEnterprise Library 3.1を利用しています 。
以下に、Enterprise Library 3.1の導入手順を示します。

Enterprise Library 3.1の導入

  1. Enterprise Library 3.1にアクセスし、Enterprise Library 3.1をダウンロードします。Enterprise Library 3.1の詳細については、patterns & practices Enterprise Libraryを参照してください。
  2. ダウンロードしたEnterprise Library May 2007.msiを実行し、Enterprise Library 3.1をインストールします。

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TERASOLUNA Server/Client Framework for .NETのDLLをインストールしていない場合は、以下の手順でインストールしてください。

  1. terasoluna-server-client4n-installer_(バージョン番号)）.zipを任意のフォルダに展開します。
  2. 展開して得られたTERASOLUNA-(バージョン番号).msiを実行し、TERASOLUNA Server/Client Framework for .NETのDLLファイルをインストールします。

TERASOLUNA Client Framework for .NET、
TERASOLUNA Server Framework for .NET(Rich版)
チュートリアルの導入手順

  • サーバプロジェクトのインポート
  1. terasoluna-server-client4n-tutorial_x.x.x.x.zipを任意のフォルダに展開します。
  2. 展開して得られた、terasoluna-sample-server-rich-cs-complete.zip を展開します。
  3. 展開して得られた、TutorialServerRich.slnを実行します。
  • IISへの配置
  1. 「ソリューション エクスプローラ」にてTutorialServerRichプロジェクト」を選択し右クリックします。タブの中から「発行」を選択します。
  2. "Webの発行"画面のターゲットの場所を「C:\Inetpub\wwwroot\TutorialServerRich」とし発行ボタンを押下します。
  3. コントロールパネル→管理ツール→インターネット インフォメーション サービスを実行します リーボック おでかけトップス レディース Reebok Training Burnout Long Sleeve Top In Burgundy エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド カットソー 新品 長袖 バーガンディ トレーニング。 
    【インターネットインフォメーションサービスの画面に表示されるツリー一覧】
 インターネットインフォメーションサービス
 |- xxxxx(ローカルコンピュータ)
 |- Web サイト
 | |- 既定の Webサイト
 |
 |- 既定のSMTP 仮想サーバ
 |- ドメイン
 |- 現在のセッション
  4. ツリーにある既定の Web サイトフォルダの中にあるTutorialServerRichフォルダを右クリック⇒プロパティを実行します。
  5. ディレクトリタブを選択し、作成ボタンを押下します。適用ボタンを押下後、OKボタンを押下します。
  6. ツリーにある既定の Web サイトフォルダを右クリック⇒開始を選択し、サーバを起動します。
  • クライアントプロジェクトのインポート
  1. terasoluna-server-client4n-tutorial_x.x.x.x.zipを任意のフォルダに展開します。
  2. 展開して得られた、terasoluna-sample-client-cs-complete.zip を展開します。
  3. 展開して得られた、TutorialClient.slnを実行します。
  • クライアントアプリケーションの実行
  1. TutorialClientプロジェクトをコンパイルします。
  2. TutorialClientプロジェクトを実行します。ログインする際のユーザ名は[tera]、パスワードは[soluna]です。

TERASOLUNA Server Framework for .NET(Web版)
チュートリアルの導入手順

  • サーバプロジェクトのインポート
  1. terasoluna-server-client4n-tutorial_x.x.x.x.zipを任意のフォルダに展開します。
  2. 展開して得られた、terasoluna-sample-server-web-cs-complete.zip を展開します。
  3. 展開して得られた、TutorialServerWeb.slnを実行します。
  • IISへの配置
  1. 「ソリューション エクスプローラ」にてTutorialServerWebプロジェクト」を選択し右クリックします 正絹　未仕立て 訪問着 変り綸子（りんず） 総手描き 友禅染め 松林 ピンクの地色 八掛付き。タブの中から「発行」を選択します。
  2. "Webの発行"画面のターゲットの場所を「C:\Inetpub\wwwroot\TutorialServerWeb」とし発行ボタンを押下します 【訳あり】【L寸】洗える着物【袷】セット洗える着物＋洗える八寸名古屋帯＋正絹帯揚げ＋正絹帯締めアウトレット 【Ａランク】番号c1101-14。
  3. コントロールパネル→管理ツール→インターネット インフォメーション サービスを実行します。 
    【インターネットインフォメーションサービスの画面に表示されるツリー一覧】
 インターネットインフォメーションサービス
 |- xxxxx(ローカルコンピュータ)
 |- Web サイト
 | |- 既定の Webサイト
 |
 |- 既定のSMTP 仮想サーバ
 |- ドメイン
 |- 現在のセッション
  4. ツリーにある既定の Web サイトフォルダの中にあるTutorialServerWebフォルダを右クリック⇒プロパティを実行します ヤヌーク KAY デニム SALE セール　10%OFF ヤヌーク KAY デニム ダメージ ケイ KAYボーイズスリム YANUK 送料無料　カード分割。
  5. ディレクトリタブを選択し、作成ボタンを押下します。適用ボタンを押下後、OKボタンを押下します。
  6. ツリーにある既定の Web サイトフォルダを右クリック⇒開始を選択し、サーバを起動します。
  • アプリケーションの実行
  1. ブラウザから、"http://localhost/TutorialServerWeb/Form/LogonForm.aspx" へアクセスします Laura Bettini レディース CLOTHING 送料無料 White Linen-Blend Skirt。ログインする際のユーザ名は[tera]、パスワードは[soluna]です。。。

[ページ情報]  更新日時: 2009-07-10 22:50:25, 更新者: sejimos
[権限]  表示:無制限, 編集:メンバー, 削除/設定:メンバー
[IRI]  https://ja.osdn.net/projects/terasoluna/wiki/HowToUseTutorialDotNet

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