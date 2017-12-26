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2017/08/04(金) 01:13:23.27ID:L8oNF8Ux0.net
AP100消費でヘイロー10回分ワンポチで終わる機能早くしろ
こういうのがオワブルに足りない機能だろ

2017/08/04(金) 01:15:06.63ID:vz+3iICyd.net
そういうのつけると育って当然環境で課金マンセーゲーになるよ

2017/08/04(金) 01:17:22.18ID:xkzQUuFZ0.net




来るぞ・・・

2017/08/04(金) 01:19:58.00ID:L8oNF8Ux0.net
実装は何十年後ですかねぇ
そしてあんま期待できない

2017/08/04(金) 01:20:19.76ID:06XUmAhx0.net
このクエストではこのアイテムが取れますっていう説明が出るだけとか

2017/08/04(金) 01:21:57.48ID:xkzQUuFZ0.net
あー AG Adriano Goldschmied レディース用 Nikki Relaxed Skinny Jean In 12 Years Icebound (Years Icebound) デニム・ジーンズ【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】、

、ありそう都会でこの間追加された機能だ・・・

2017/08/04(金) 01:26:09.01ID:06XUmAhx0.net
都会ですらそのレベルなのか
まぁ四コマで散々宝具？演出スキップつけろって言われててずっと放置されてるくらいだからそんなもんなのかな？



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