YKKAP窓サッシ 引き違い窓 エピソード[Low-E複層防音ガラス] 4枚建 半外付型[Low-E透明5mm+透明4mm]：[幅2600mm×高1370mm] ビノイエ ピックケース キッツ

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  • 追従眼球運動適応時の大脳皮質MST野のニューロン活動について
  • 大藤 智世,竹村 文
  • 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング 108(480), 99-104, 2009-03-04
  • … これまでの霊長類を用いた研究により、追従眼球運動の発現には大脳皮質MST野(Medial Superior Temporal area)と小脳腹側傍片葉を含む経路が関与していることが示唆されている。 …
  • NAID 110007324985
  • ラット小脳虫部VII小葉および腹側傍片葉へ投射する苔状線維起始細胞 : 二重標識法を用いて
  • 森下 克也,北村 泰子,永雄 総一 [他],山田 仁三
  • 東京醫科大學雜誌 = THE JOURNAL OF TOKYO MEDICAL UNIVERSITY 63(1), 50-61, 2005-01-25
  • NAID 10014430267
  • 追従眼球運動時の3つの脳内領域のニューロン活動の解析
  • 竹村 文,井上 由香,五味 裕章 [他],川人 光男,河野 憲二
  • 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング 99(131), 77-84, 1999-06-18
  • … "追従眼球運動"の発現に、頭頂連合野の一部であるMST野(Medial Superior Temporal Area:MST)、背外側橋核(Dorsolateral Pontine Nucleus:DLPN)、小脳腹側傍片葉(Ventral Paraflocculus:VPFL)を含む経路が関与していることが示唆されている。 …
  • NAID 110003233576

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これまでのサルを用いた電気生理学的な研究によって、

、大脳MST野 、背外側橋核、 小脳腹側傍片葉のニューロンが、追従眼球運動に ... また、小脳腹側傍片葉の プルキンエ細胞は垂直系か水平系に明確に分かれ、それぞれ単純スパイクと複雑 スパイクの発火 ...
一つは直接，橋核を経て小脳片葉領域(片葉と腹側傍片葉)に送られる。そこから脳幹へ 送られ，腹側傍片葉の出力は視床にも送られ，大脳皮質，特に前頭葉へ戻される。もう 一つは，前頭葉(前頭眼野・補足眼野)を経，さらに橋核を経て，小脳背側虫部 VI-VII 葉 ...

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