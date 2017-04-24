スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) 片引戸 上吊方式 錠無し ノンケーシング枠 / ケーシング枠 カスミガラス FUK-CM1 ファミリーライン リクシル 1420 / 1620 / 1820 網戸 2000高 1010リットル【毎回大好評】

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|Sinogrammes
|宅
|Kanji
|フローリストケース・ＧＯＬＤ－１Ｂ生け花バサミ カッターリボンバサミ スマホペン マジックフローリスト シザーケースシザーケース 花屋ガーデニングケース
|Hiragana
|おたく
|Transcription
|otaku
|Prononciation
|\o.ta.kɯ\
お宅 \o.ta.kɯ\YKKAP窓サッシ 装飾窓 エピソードNEO[複層ガラス] 高所用すべり出し窓 高窓用オペレーター仕様：[幅1640mm×高303mm]
|Personne
|Genre
|Singulier
|Pluriel
|1re
|—
|私 watashi
|私たち watashitachi, 我々 wareware
|あたし atashi
|あたしたち atashitachi
|おれ樹脂とアルミの複合サッシ 2枚建 外付型 テラスタイプ 17220 W1722×H2003 引違い窓 YKKap エピソード ore
|おれたち oretachi
|僕 boku
|僕たち bokutachi, 僕ら bokura
|うち uchi
|うちら uchira
|自分 jibun
|自分たち jibuntachi
|2e
|—
|あなた*1 anata
|あなたたち*1 anatatachi, あなた方*1 anatagata
|お前 omae
|お前たち omaetachi, お前ら omaera
|君 kimi
|君たち kimitachi, 君ら kimira
|3e
|Masculin
|彼*2 kare
|彼ら*2 karera
|Féminin
|彼女*2 kanojo
|彼女たち*2 kanojotachi, 彼女らYKKAP室内引戸 ラフォレスタ[スタイリッシュ][木目たて] 片引込み戸 T11 ノンケーシング枠： *2 kanojora