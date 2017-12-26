日立 三相モータ ザ・モートルNeo100 1.5KW VTFO-LK 2P 200V 《モーター》 オール電化 ミヤコ 本体のみ

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  • 「人間が踏むまで」という表現は隠喩 YKKAP純正部品 エクシマ用バー材(K-74911-61)。人は子供のうちは無垢で純真ですが、大人になってゆくうちに手垢が付いて行きます。そのことが喩えられたように思えました。

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  • 雪のホームは寒い、人気のないホームはなおさらです。でも今、独りホームに佇む私の胸は見送る彼のことを思い寒さなど感じないほど熱く燃えています。

  • 雪と鍋というあたりまえの対比を問いと答えという合言葉にまとめました。表現の面白さとリズムがいいですね。

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