先輩社員からのメッセージ

各部署の社員の声を集めました。

実際の社員の気さくな声から、仕事へのやりがいや社風を感じ取って頂ければと思います。

営業本部 東京支店 野中 一輝

東京支店で営業をしています。最初は分からないことも多くあり、失敗やミスをすることもありましたがそういったときに丁寧に最後までしっかりフォローをしてくれる人がたくさんいます。職場環境が整っており、大変心強いです！また支店の雰囲気も明るく、オンとオフの切り替えがしっかりしている人が多く、仕事をするときも全力、遊ぶ時も全力です！全力で働いて、全力で遊びましょう！



営業本部 広島営業所 菅野 孝広

私は広島営業所で営業を担当しています。日々、地域密着を信条に、お客様へ自社製品の提案を行い、現場環境を良くするお手伝いをしております。ピカはアットホームな社風で、上司や先輩への相談も気軽に出来、毎日が充実しています。特に特注製品では、お客様のご要望を形にすることが出来て、完成した姿を見たときの感動はひとしおですよ。ぜひ 、一緒にピカでの階段・・・はしごをどこまでも高く上って行きましょう!!



営業本部 関東業務チーム 鈴木 智子

私は東京支店で関東業務チームとして営業事務をしています。女性6名で関東一円の営業所の営業サポートをしています。仕事は簡単ではありませんが先輩方が常に一緒にいてくれるので困ることはありません！失敗した時も”人間なので失敗もする、次に成功すれば大丈夫だからなぜ失敗したかを考えよう”と励ましてくれてとても気持ちが楽になったことを覚えています。皆で助け合ってお客様との関係も良好で大好きな職場です！



技術本部 開発グループ 見良津 建太郎

YKKAP窓サッシ 出窓 居室用[出窓220][Low-E複層防音ガラス] 台形出窓[標準屋根] アルミ樹脂障子[Low-E透明5mm+透明3mm]：[幅1690mm×高1170mm] 【FY-28US3S】 一般地 送料無料！専門通販店

私は技術本部開発グループ標準チームに配属されて、ピカのメイン製品であるはしご、脚立、作業台や、温室等の開発・設計業務を担当しています。入社してまだ日が浅いですが、わからない事や疑問に思ったことなどあれば先輩方々に聞けば、わかりやすく教えてくれますし、とても聞きに行きやすい職場雰囲気です。自分が担当した製品が形になり、発売されていく時にとてもやりがいを感じます。

技術本部 開発グループ 安藤 敬

私は技術本部開発グループでカタログに掲載されている商品など、標準品を扱う業務を担当しています。製品を設計する為には覚えなければならない事がたくさんありますが、先輩や上司に声をかけてもらいながら業務を進めているので、非常に心強く感じます。お客様の暮らしと作業を快適にする商品を提供している事に誇りを持ち、早く会社と社会に貢献できるように仕事に取り組んでいます。

技術本部 特注グループ 吉田 雄輝

私は技術本部でお客様の仕様に合わせてオーダーメイドで設計をする特注グループで働いています。自分で図面を描いたものが、既にいくつも製品となり、お客様の手に届いています。ピカは若い社員にも挑戦できる場がたくさんあり、仕事にはとてもやりがいを感じることが出来ています。また、技術本部では、普段はノーネクタイで、リラックスして仕事に臨めています。

技術本部 特注グループ 小浦 匠平

技術本部の特注グループで、オーダーメイド品の設計を担当しています。オーダーメイド品の設計で一番気をつけていることは、お客様毎の異なる多種多様な要求に対し、いかにお客様の想像を超えたご提案が出来るかということ。日々悪戦苦闘していますが、わからないことは先輩が的確にアドバイスしてくれます。また社員教育も充実しており、自分の技術力を磨ける環境に大変満足しています。私もお客様の満足に繋がるよう日々努力しています。

製造本部 生産1グループ 特注2チーム 横山 大樹（ひろき）