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伸縮門扉 エースゲート ミドルグレードタイプ【片開きセット】　RES－3J-49S　ＵＣ ステンカラー (マヤ) / 浅型レンジフード

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「 死ぬこと以外かすり傷 」と思っている方へ

こんにちは。
CREVA代表の 藁谷 です。

 
　
大きなことを成そうとするなら・・・
　
 
　
大きなことを成そうとしているのに、
小さなことにクヨクヨしていたり、
小さなことにビビっていたりしている。
　
それに気づこうよ。
　
 
　
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その想いが本気なら、そこって大事か？と思う。
　
 

大きなことを成す人は、、
そういうことにクヨクヨしたのだろうか？
そういうことにビビっていたのだろうか？

 　
　
その視点を持てば、
大抵のことは大したことではない。
　
 
　
「 死ぬこと以外かすり傷 」と言っているなら minamisawa Flush Man（フラッシュマン）TOTO社製感知フラッシュバルブTEA150用FM6TW5-S、
この言葉が好きなんだったら、
そんな”かすり傷”にもならない
小さなことは気にせず、どーんといこうや。
　
 

腕に蚊が止まったレベルのようなことで
泣き言を言わず、トットと志を成すために動け(^_-)！！

 

 

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ご利用ください(^_-)

 

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藁谷正樹CREVA代表、ソーシャルイノベーション実践会 主宰

藁谷 正樹（わらがい まさき）
1981年三重県生まれ。
クライアントの夢を実現させるプロフェッショナル。

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