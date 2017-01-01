伸縮門扉 エースゲート ミドルグレードタイプ【片開きセット】　RES－3J-49S　ＵＣ ステンカラー (マヤ) / 浅型レンジフード

こんにちは。

CREVA代表の 藁谷 です。





大きなことを成そうとするなら・・・







大きなことを成そうとしているのに、

小さなことにクヨクヨしていたり、

小さなことにビビっていたりしている。



それに気づこうよ。







大きなことを本当に成すつもりがないなら構わないが 【BDR-3EC-601 SI】富士工業 レンジフード 換気扇 シロッコファン 間口600mm 色：SI ［DL-AWK600-CP］パナソニック［PANASONIC］温水洗浄便座［ビューティ・トワレ］泡コートトワレ［AWシリーズ］普通大型共用［パステルアイボリー］【送料無料】、

その想いが本気なら、そこって大事か？と思う。





大きなことを成す人は、、

そういうことにクヨクヨしたのだろうか？

そういうことにビビっていたのだろうか？





その視点を持てば、

大抵のことは大したことではない。







「 死ぬこと以外かすり傷 」と言っているなら minamisawa Flush Man（フラッシュマン）TOTO社製感知フラッシュバルブTEA150用FM6TW5-S、

この言葉が好きなんだったら、

そんな”かすり傷”にもならない

小さなことは気にせず、どーんといこうや。





腕に蚊が止まったレベルのようなことで

泣き言を言わず、トットと志を成すために動け(^_-)！！

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自身の持つ財産に気付き、

その活かし方を知りたい方のために

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