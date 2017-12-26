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「覚醒」では、同一家臣を素材として消費することによって、家臣の強化が行えます。

※レアリティが「皇帝」の一部の家臣のみが覚醒を行えます。
※素材として消費した家臣はいなくなります。
※素材家臣の強化ポイントは覚醒する家臣に加算されます。（余剰分は返還）
※素材家臣が習得している技や術は引き継がれません。

覚醒を行った家臣は下記箇所が変化します。

・家臣のレアリティが「天帝」に変化します。
・基本ステータスの一部が上昇します。
※上昇値は家臣によって異なります。
※覚醒前の成長量は引き継がれます。
※成長できる範囲は覚醒によって拡張されません。

　[ステータス上昇例]
帝アルベルト（剣）の場合

初期ステータス　HP：422　攻撃力：34　防御力：37　すばやさ：26
成長できる範囲　HP：+422　攻撃力：+34　防御力：+37　すばやさ：+26
最大ステータス　HP：844　攻撃力：68　防御力：74　すばやさ：52

覚醒を行うと、「HP：+130　攻撃力：+10　防御力：+10　すばやさ：+10」が上昇し、

初期ステータス　HP：552　攻撃力：44　防御力：47　すばやさ：36
成長できる範囲　HP：+422　攻撃力：+34　防御力：+37　すばやさ：+26
※成長できる範囲は覚醒によって拡張されません 。
最大ステータス　HP：974　攻撃力：78　防御力：84　すばやさ：62

となります。

・奥義がパワーアップします。
※パワーアップ内容は奥義によって異なります。
※覚醒前の強化内容は引き継がれます。
※強化できる範囲も覚醒によって拡張されます。

ホーム「覚醒」から遷移すると、この画面が表示されます。

家臣一覧から覚醒を行いたい家臣と素材にする家臣を選択します。
※青文字で強化内容が表示されます。

「覚醒開始ボタン」を押すと、確認画面が表示されます。

「はい」ボタンを押すと覚醒が開始されます。

※覚醒実行後、素材家臣はいなくなります。

素材にした家臣に強化ポイントを割り振っていた場合は、
「はい」ボタンを押すと強化ポイントの引継ぎ確認画面が表示されます。 。

引継ぎ確認画面では、「覚醒」ボタンを押すと覚醒が開始されます。

覚醒が完了すると、結果画面が表示されます。

ゲームをプレイするためには「Flash Player 11.4」以降がインストールされている必要があります。
動作確認OS：WindowsVista、Windows7、Windows 8、Mac OS X
動作確認ブラウザ：Internet Explorer8以降、Firefox 6以降
※動作確認ブラウザは動作を保証するものではありません。
また、各64bit版ブラウザは正常に動作しない場合があります。。。

Copyright ©7 For All Mankind セブンフォーオールマンカインド レディース 女性用 ファッション ジーンズ デニム 7 For All Mankind セブンフォーオールマンカインド Josefina in Clean White - Clean White All Rights Reserved.7 For All Mankind セブンフォーオールマンカインド レディース 女性用 ファッション ジーンズ デニム 7 For All Mankind セブンフォーオールマンカインド Josefina in Clean White - Clean White All Rights Reserved. 2014-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

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