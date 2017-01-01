Hard Tail Tie Dye Racerback Tank 女性 レディース トップス シャツ 【0818】 ヴィンス クラウドの在庫限り

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施工が簡単で工期短縮がはかれます。又、フトン籠に比べ鋼製になっていますので形が崩れることなく使用できます。土留め工などに使用できます。
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- (1)
- 施工が簡単なので、工期短縮が計れます。
- (2)
- 現地発生土が利用できます。
- (3)
- 計画緑化が計れます。
- (4)
- 軽量で運搬が容易にできます。
用 途
- (1)
- 土留擁壁工
- (2)
- 山腹土留工
- (3)
- 護岸工
- (4)
- 路側擁壁工
注意事項
- (1)
- 基礎は、賢固な地盤に設置して下さい。
- (2)
- 中詰土及び裏込め土は充分に突固めて下さい。
- (3)
- 最下段及び、5段に1段は栗石詰めをご考慮下さい。
組立図
部材リスト
KS800型（w=0.8m）
KS1200型（w=1.2m）
KSかご枠載荷試験
-
- 更に詳しい情報は製品カタログをご覧ください。
カタログダウンロードはこちらから。
-
- 工事に使用する場合は、材料承認願が必要となります。
材料承認願のダウンロードはこちらから。
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